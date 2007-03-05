عضویت انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه تهران در انجمنهای بین المللی

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد هدهدی مدیر دفتر انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه تهران شب گذشته در نشست سالانه این انجمنها در تالار امیرکبیر دانشگاه تهران با بیان این مطلب افزود: انجمن علمی دانشجویی باستان شناسی دانشگاه تهران اولین فعالیت مشترک خود با لیون فرانسه را شروع کرد که طی این همکاری، کارگاههای آموزشی یک هفته ای با حضور اساتیدی از این دانشگاه در ایران برگزار شد. فعالیت علمی بین المللی انجمنهای علمی دانشجویی طی هماهنگی با دفتر همکاری های بین المللی دانشگاه با سهولت قابل انجام است.

وی از تدوین آیین نامه های انتخاب انجمن علمی دانشجویی برتر و نشریه برتر انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه تهران خبر داد و نسبت به برگزاری منظم جلسات ماهانه شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران که متشکل از نمایندگان انجمن های علمی دانشجویی هر دانشکده است، ابراز امیدواری کرد.

هدهدی با اشاره به اینکه 30 نشریه از 35 نشریه علمی دانشجویی صاحب مجوز در دانشگاه تهران فعال هستند، گفت: دانشگاه تهران، میزبان برگزاری نخستین جشنواره سراسری نشریات علمی دانشجویان با همکاری مشترک اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم شد.