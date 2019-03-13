۲۰۰ هزار معلم بسیجی از بیانیه «گام دوم»حمایت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، معلمان بسیجی با انتشار نامه‌ای از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی حمایت کردند.

در این نامه که ضمن حمایت از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به امضای ۲۰۰ هزار نفر از معلمان بسیجی رسیده است، آمده است:

رؤسای محترم قوا و ملّت بزرگ ایران

سلام‌علیکم؛ خدای را شاکریم که به رغم مشکلات و دشمنی‌های نظام سلطه جهانی، انقلاب اسلامی ایران چهل سالگی‌اش را پشت سر نهاد و با متانت، اقتدار، پویایی و انگیزه وارد دهه پنجم خود شده است؛ طلیعه دهه‌ای که در بیانیه راهبردی رهبر حکیم انقلاب اسلامی آغاز گامی نو در دومین چله دوم حیات انقلاب اسلامی به حساب می‌آید.

جوانان، نخبگان، فرهیختگان، فرهنگیان بسیجی و تعداد کثیری از جامعه آموزش و پرورش و آحاد ملّت بزرگ ایران و کارگزاران نظام، مخاطب اصلی بیانیۀ راهبردی رهبر فرزانۀ انقلاب اسلامی هستند، هرچند معلمان بسیجی در کنار ملّت همانگونه که در ادامه این نامه آمده است هرگز از مأموریت تاریخی خویش برای تحقق گام دوم انقلاب غفلت نخواهند کرد و خود را در وضعیت پیش برندگی گام دوم انقلاب به حساب خواهند آورد.

به نظر فرزندان عرصه تعلیم و تربیت نظام جمهوری اسلامی ایران بر این باورند که ملّت، عرصه جدید انقلاب اسلامی را می‌توان دوران طلایی این انقلاب بزرگ فرهنگی اجتماعی تعبیر کرد؛ دوره‌ای که ایرانیان با توجه به نقشۀ راه تفصیلی با ایفای نقشی سازنده در محیط ملّی و بین‌المللی به آرمان خود؛ یعنی تمدن نوین اسلامی دست خواهند یافت.

دانش و دانایی ملی، رکن اصلی توسعه و نظام آموزشی هم گذرگاه نیل به دانایی ملی بشمار می‌آید و جامعه زمانی به اهداف خود دست می‌یابد که از طریق توسعه انسانی مسیر خود را هموار کند، در واقع بنیاد حیات جمعی انسان را تعلیم و تربیت تشکیل می‌دهد و ما «آنگونه زندگی می‌کنیم که تربیت می‌شویم».

ز این‌رو، هر تعبیری که از توسعه داشته باشیم، برای رسیدن به آن تمامی تلاش‌ها بر دوش انسان‌هایی است که باید بار این قافله را به سر منزل مقصود برسانند، و از آنجایی که در دنیای معاصر، نهاد آموزش و پرورش مسؤولیت تربیت نیروی انسانی در جامعه را بر عهده دارد، مهم‌ترین بستر تولید و تربیت نیروی انسانی به‌شمار می‌آید.

تعلیم و تربیت از مهم‌ترین زیرساخت‌های تعالی و پیشرفت همه‌جانبه کشور و ابزار جدی برای ارتقای سرمایه انسانی شایسته کشور در عرصه‌های مختلف است. به این ترتیب تحقق آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی ایران مانند ایجاد تمدن نوین اسلامی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در میان ملت‌ها و کسب آمادگی برای برقراری عدالت و معنویت در جهان در گرو تربیت انسان‌های عالم متقی و آزاده و اخلاقی است.

تعلیم و تربیتی که تحقق بخش حیات طیبه، جامعه عدل جهانی و تمدن اسلامی ایرانی باشد در پرتو چنین سرمایه انسانی متعالی است که جامعه بشری آمادگی لازم برای طلوع خورشید ولایت عظمی (ارواحنا فداه) را یافته و در سایه چنین حکومتی ظرفیت و استعدادهای بشر به شکوفایی و کمال خواهد رسید.

با این وصف اکنون در شرایطی از تاریخ قرار داریم که ساختار تعلیم و تربیت کشور باید به وظیفه تاریخی خود عمل کند؛ نوبت تولید مزیّت‌ها و ارزش افزوده‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در سراسر ایران از راه ارتقای سرمایه انسانی شایسته کشور فرا رسیده است؛ از این رو ایجاد انقلاب ارزشی و علمی در کشور و توانمند سازی ایرانیان، مأموریتی فراقوّه‌ای و سیاستی میان قوه‌ای است؛ مأموریتی که باید در صدر سیاست‌های هماهنگ سه قوّه و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد.

انقلاب علمی و تبدیل نظام دانایی ارزشی به مجموعۀ توانایی‌ها، اقتدار، قدرت و ثروت اگر چه با روحیه‌ای جهادی و اکتشاف راه‌های میانبر امری دست یافتنی است اما تحوّل در نظامات و به خصوص عمل به حمایت جامع برای سند تحوّل بنیادین در معماری نظام تعلیم و تربیت از پیش نیازها و الزامات کشور در طلیعه گام دوم انقلاب یعنی آغاز دهۀ پنجم انقلاب اسلامی است.

آموزش و پرورش زیربنای هر نوع توسعه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است و بدون توجه ویژه به نقش نظام آموزشی هیچ تحولی امکان‌پذیر نیست.

بنابراین حمایت دولتمردان و سیاست گزاران کشور، تدوین سیاست‌ها و قوانین مناسب، اقدام مسؤولانه افراد و اجتماعات همه و همه برای ایجاد بستر لازم جهت ارتقای وضعیت آموزش و پرورش در کشور ضرورتی مهم و انکار ناپذیر است.

خوشبختانه در سال‌های گذشته به منظور بهسازی و تحول در نظام آموزشی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تدوین و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. بدیهی است مهم‌ترین و اساسی‌ترین کار پس از تدوین سند بنیادین، برنامه‌ریزی مناسب در اجرای صحیح و درست اهداف و راهبردهای آن می‌باشد و امید می‌رود در آینده‌ای نه چندان دور معلمان و دانش‌آموزان کشور طعم تحول بنیادین در نظام آموزشی را بچشند.

با اینکه ایران اسلامی با مشکلات گوناگون مواجه بوده و از سویی جامعۀ زنده و انقلابی ایران هدف تحریم‌های ظالمانۀ جنایتکاران تاریخ به خصوص دولت‌های ظالم آمریکا و اروپای همدست او قرار دارد، امّا در پرتو ایمان مذهبی و نیروی درونی ملّت و رهبری مدبرانه و فرزانه مقام معظم رهبری هیچ مشکل غیرقابل حلّی وجود ندارد و کلید مشکلات نیز در دست مسئولان و نخبگان ایران است نه در دست بیگانگان.

از این رو فرهنگیان بسیجی به عنوان قشر پیشرو جامعه در کنار ملّت شریف ایران و مسؤولین دلسوز و دغدغه مند، با رهبر انقلاب اسلامی در پیشگاه تاریخ و در ذیل شجره طیبه انقلاب اسلامی پیمان می‌بندد که خود را مهیای ایفای وظایف محوّله در تحقق دوّمین گام انقلاب اسلامی نماید، گامی که در نقطه آرمانی خود ضامن تحقّق تمدّنی نوین اسلامی با سبکی از زندگانی توأم با پیشرفت، معنویت و اخلاق در جهان پرآشوب و پراضطراب کنونی است.

لذا ما فرهنگیان بسیجی در گام دوم انقلاب خواستار حمایت مجدانه سه قوه از بندهای ۵ گانه ذیل می‌باشیم:

۱- حمایت عملی گسترده قوای سه‌گانه از اجرای صحیح و کامل سند تحول بنیادین در اهداف هشتگانه آموزش و پرورش.

۲- گسترش و توسعه دانشگاه‌های شهید رجایی فرهنگیان در جذب و تربیت معلم مورد نیاز آموزش و پرورش در راستای تحقق سند تحول بنیادین.

۳- توسعه، بسط تکریم و ارزش گذاری معلم از طریق حمایت مادی و معنوی.

۴- توجه به موضوع تربیت، فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی و هم افزایی نهادهای فرهنگی کشور در گام دوم انقلاب و نگاه ویژه به استفاده از ظرفیت جوانان.

۵- توجه به کانون خانواده و تقویت ارتباط خانواده با مدرسه.

در پایان سعادت ملت بصیر و انقلابی و طول عمر عزتمندانه همراه با سلامت قافله سالار نظام مقدس جمهوری اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای را در ذیل توجه به عنایات خاصه حضرت ولی عصر (عج) از درگاه احدیت خواستاریم.