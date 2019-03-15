لزوم تامین نیازهای محرومان در آستانه سال نو/ دست فقرا را بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در خطبه‌های امروز نماز جمعه دلوار با تبریک ۱۳ ماه رجب و فرا رسیدن ایام البیض و برگزاری سنت حسنه اعتکاف اظهار داشت: اعتکاف سنتی با ارزش است که به برکت انقلاب اسلامی احیا شد و می‌تواند در مساجد جامع شهرها، و روستاها برگزار شود.

وی بیان کرد: به فضل الهی امسال آئین معنوی اعتکاف در بیش از ۳۲ مسجد شهری و روستایی بخش دلوار برگزار خواهد شد. مردم مؤمن و خصوصاً جوانان شهر و روستاها انشاالله امسال با توجه به تقارن تحویل سال با ایام اعتکاف استقبال بیشتری خواهند کرد و باشکوه بهتری نسبت به سنوات قبل برگزار خواهد شد.

امام جمعه دلوار با اشاره به اعطای نشان ذوالفقار به سردار قاسم سلیمانی از طرف مقام معظم رهبری افزود: در هفته گذشته سردار سرافراز و دلاور اسلام سردار حاج قاسم سلیمانی مفتخر به اعطای نشان ذوالفقار از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی شد و از این طریق حضرت آقا از مجاهدت‌های دلاور مردان سپاه تقدیر کردند.

وی اضافه کرد: اعطای نشان ذوالفقار به ایشان، که بالاترین نشان افتخار نیروهای مسلح کشورمان است، نشانه‌ای از رضایت نایب امام زمان (عج) از مجاهدت‌های این سردار مؤمن و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که بدون شک رضایت خدای بزرگ از این مجاهدان راه خدا را به دنبال دارد.

زاهددوست ادامه داد: اعطای این نشان افتخار، در واقع تجلیل رهبر و ملت ایران از همه خانواده‌های سرافراز شهدای مدافع حرم، از پدران و مادرانی است که شایسته دریافت بهترین مدال‌های افتخار هستند.

وی با اشاره به انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه خاطرنشان کرد: این انتصاب با ورود انقلاب به گام دوم چهل ساله آن همراه شده و از این منظر انتخابی معنادار و قابل تأمل است. رهبری و مردم از دستگاه قضائی و ریاست جدید آن انتظار دارند باانگیزه مضاعف و نفسی تازه وارد مرحله تازه شد و دوران جدیدی که زیبنده گام دوم انقلاب است، رقم بزنند.

امام جمعه دلوار گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری در حکم ایشان فرموده‌اند رئیس جدید دستگاه قضائی کشور دارای سوابق طولانی در سطوح مختلف قوه‌ی قضائیه و آشنا با همه زوایای آن است و امانت و کارآمدی خود را در مقاطع گوناگون خدمت نشان داده‌اند و به لطف الهی در این عرصه هم موفق و سرافراز خواهند شد.

وی اضافه کرد: در حکم رهبر معظم انقلاب ۸ توصیه و مطالبه از قوه قضائیه مطرح شده است که عمل به آن قطعاً منشأ تحول عظیم در قوه قضائیه خواهد شد. استفاده از جوانان صالح و انقلابی و فاضل در مسئولیت‌های قوه، عدم ملاحظه این و آن در برخورد قضائی، در فصول تحول، مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن را رعایت کردن از جمله توصیه‌های رهبر عزیز انقلاب به رئیس جدید قوه قضائیه است.

زاهددوست بیان کرد: قطعاً در عرصه تحول در قوه قضائیه خبرهای خوشی در راه است و مبارزه جدی تر و بی امان با مفسدان در راه است. اولویت کاری رئیس جدید قوه قضائیه مبارزه با فساد اداری، سیاسی و رانت و همچنین برقراری سلامت قضائی است که با توجه به توانمندی‌های مدیریتی و سلامت نفس آیت الله رئیسی دور از دسترس نیست.

وی با همدردی با محرومین و سفره‌های شب عید گفت: متأسفانه اوضاع اقتصادی نه چندان مناسب و چند برابر شدن قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، سفره‌های شب عید مردم کوچک شده و خصوصاً برای طبقات محروم و مستضعف جامعه مشکلاتی را ایجاد کرده است. در چنین وضعیتی مردم و مسؤولین، باید برای کمک‌رسانی به قشر مستضعف جامعه بسیج شوند و اقدامی همگانی با هدف یکسان‌سازی سفره‌های شب عید انجام دهند.

امام جمعه دلوار با اشاره به سفر رئیس جمهور به عراق افزود: با توجه به ویژگی‌های مشترک میان دو ملت ایران و عراق و باورهای عمیق دینی دو ملت و همچنین منافع مشترک آنان لازم روابط دو کشور باید به عنوان یک راهبرد روز به روز تقویت شود.

وی اظهار داشت: توافقات خوبی خصوصاً در زمینه اقتصادی اتفاق افتاد که امیدوارم آثار آن به زودی در زندگی مردم اثرگذار باشد و در خصوص رایگان شدن ویزای زائران دو کشور هم لازم است از رئیس جمهور و دولت تشکر کنیم. واکنش آمریکایی‌ها به این سفر بیانگر خشم و هراس آن‌ها از توسعه روایط ایران و عراق است.

زاهددوست گفت: قرار دادن نام نیروهای مردمی حشد الشعبی در لیست گروه‌های تروریستی کرد و معرفی کردن حزب الله به عنوان تروریسم توسط انگلیس و بمباران یمن توسط عربستان به عنوان نایب آمریکا در منطقه همزمان با این سفر میزان خشم و هراس آمریکا را اثبات می‌کند.

وی ضمن قدردانی از نهادها و افرادی که در برگزاری باشکوه یادواره شهدای بخش دلوار خصوصاً سپاه امام حسین (ع) بخش و شورای اسلامی شهر دلوار و شهرداری و سایرین بیان کرد: از عزیزانمان در شورای اسلامی و شهرداری می‌خواهم در برنامه ریزی برنامه‌های فرهنگی ایام نوروز در ساحل مراقبت کنند تا ان شاءالله برنامه‌ها در خور شأن نام و آوازه ارزشمند شهرمان برگزار شود.

مقابله جدی با مفسدان

حجت‌الاسلام حسین صفری امام جمعه موقت اهرم در خطبه نماز جمعه این هفته اهرم اظهار داشت: از بنیادی‌ترین سنت‌ها در عید نوروز که در ریشه فرهنگ ایرانی اسلامی دارد صله رحم در عید و دیدن از بزرگان است.

امام جمعه موقت اهرم ضمن تبریک میلاد باسعادت نهمین اختر تابناک امامت و لایت حضرت امام جواد (ع) توضیحاتی درباره تولد و زندگی مبارزاتی آن امام همام دادند.

صفری ضمن تسلیت سالروز رحلت سید احمد خمینی ره و گرامیداشت این روز و توضیح درباره مبارزات سیاسی و اسلامی وی بیان داشت: همراهی با رهبری در پیشبرد اهداف اسلام و حاضر به پذیرفتن منصبی نبود.

وی ضمن تبریک میلاد با سعادت اولین اختر تابناک امام و ولایت امام حضرت علی (ع) و توضیح در خصوص عدالت علی (ع) خاطرنشان کرد: باید سیره آن امام همام را بیشتر بشناسیم و به آن عمل کنیم.

امام جمعه اهرم با اشاره به اهدای نشان ذوالفقار به سردار سلیمانی و اعطای حکم قوه قضائیه از طرف مقام معظم رهبری به آیت‌الله رئیسی افزود: برخورد قاطع با دلالان و مفسدان از انتظارات مردم از قوه قضائیه است.