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۲۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۸:۴۶

در دیدار دژپسند با رییس جمهور آذربایجان تاکید شد؛

عزم تهران و باکو برای تقویت روابط دوجانبه

عزم تهران و باکو برای تقویت روابط دوجانبه

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در ادامه سفر دو روزه خود به باکو ظهر امروز جمعه با رییس جمهور آذربایجان دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند در دیدار ظهر امروز (جمعه ۲۴ اسفند) با الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان در باکو، موضوعات مورد مذاکره در سیزدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور و نیز اهمیت اسناد مورد نظر برای امضا در این نشست جهت توسعه روابط اقتصادی فیمابین را بررسی کرد.

در این دیدار همچنین عزم دو کشور همسایه برای تقویت روابط دوجانبه مورد تاکید قرار گرفت.

در این نشست راهکارهای گسترش همکاری‌های تهران باکو در حوزه‌های سرمایه گذاری، تجاری، مالی و بانکی، گمرک و مسائل مرزی، ارتباطات، انرژی و محیط زیست، کشاورزی، امنیت غذایی و بهداشت، علمی و آموزشی و فرهنگ و گردشگری بحث و بررسی شد.

گفتنی است دیدار با نخست وزیر، وزیر اقتصاد، وزیر کشاورزی، رئیس بانک ملی، رئیس راه آهن، رئیس گمرک، حضور در همایش اقتصادی مشترک و بازدید از کوی صنعتی پیراللهی حومه باکو دیگر برنامه‌های سفر دو روزه وزیر امور اقتصاد و دارایی کشورمان به جمهوری آذربایجان بود.

کد مطلب 4568737

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