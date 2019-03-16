آمریکا فولکس را به کلاهبرداری از سرمایه گذاران متهم کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، کمیسیون بورس و اوراق آمریکا در شکایتی که بر علیه فولکس واگن مطرح کرده است، غول صنعت خودروسازی آلمان و مدیرعامل سابق آن، مارتین وینترکورن را به کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران آمریکا با تقلب در تست‌های آلایندگی، متهم کرد.

این کمیسیون، بزرگترین خودروساز جهان را به به‌دست آوردن صدها میلیون‌ها دلار از سرمایه‌گذاران آمریکایی با صدور اوراق قرضه در نرخ‌های جذاب‌تر از آن‌چه استحقاق آن را داشته است، متهم کرد.

فولکس‌واگن که امروز به بزرگترین نگرانی صنعت خودرو در اروپا تبدیل است، این اقدام را از لحاظ قانونی و واقعیت، ناقص و اشتباه خواند و اعلام کرد با قدرت در برابر این شکایت خواهد ایستاد.

سخنگوی این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد: متأسفانه بیش از ۲ سال پس از این که فولکس واگن توافق کرد با پرداخت چندین میلیارد دلار به وزارت دادگستری آمریکا، تقریباً تمام ایالت‌ها و حدود ۶۰۰ هزار مشتری، این پرونده را خاتمه دهد، حالا کمیسیون بورس و اوراق آمریکا تلاش می‌کند پول بیشتری از این شرکت بیرون بکشد.

پرونده کلاهبرداری بزرگ «دیزل‌گیت» به سال ۲۰۱۵ بازمی‌گردد، که آژانس حمایت از محیط زیست آمریکا (ای‌پی‌اِی) متوجه تقلب فولکس واگن در آزمون‌های آلایندگی، شد. این آژانس متوجه اختلافاتی در داده‌های چندین خودروی ۴ سیلندر دیزلی این شرکت شد که از سال ۲۰۰۹ به بعد ساخته شده بودند. این مدل‌ها شامل جتا، فولکس قورباغه‌ای، گلف، پاسات و آئودی اِی ۳، می‌شدند.

این شرکت که مالک برندهای آئودی، بنتلی، بوگاتی، لامبورگینی، پورشه، سئات و اسکودا است، اعتراف کرد که در ۱۱ میلیون خودروی دیزلی که در سراسر جهان فروخته است از یک نرم‌افزار پیچیده استفاده کرده است که برای تقلب در موقع آزمون آلایندگی به کار گرفته می‌شود.

این پرونده کلاهبرداری که مدیرعامل وقت فولکس‌واگن، مارتین وینترکورن، را وادار به استعفا کرد، تا به حال ۲۹ میلیارد یورو (۳۲.۸ میلیارد دلار) هزینه برای شرکت داشته است.

این پرونده شکایت جدید می‌کوشد مدیرعامل سابق فولکس واگن را از مدیریت شرکت‌های عمومی آمریکایی منع کند و سودهای ناعادلانه‌ای که شرکت به دست آورده را به همراه جریمه‌های مدنی و سود آنها، باز پس بگیرد.

کمیسیون بورس و اوراق آمریکا می‌گوید که فولکس واگن از آوریل ۲۰۱۴ تا می ۲۰۱۵، بیش از ۱۳ میلیارد دلار اوراق قرضه با پشتوانه دارایی‌های خود صادر کرده است.