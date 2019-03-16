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۲۵ اسفند ۱۳۹۷، ۲۱:۳۴

پیروزی علی اکبری برابر رقیب آمریکایی

پیروزی علی اکبری برابر رقیب آمریکایی

رزمی کار حرفه ای کشورمان در آخرین مبارزه برای سازمان ACA رقیب آمریکایی خود را شکسست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امرعلی اکبری که تحت قرارداد سازمان روسی ACA قرار داشت، در آخرین مبارزه خود برای این سازمان امشب در سن پترزبورگ برابر «شلتون گِرِیوز» آمریکایی رفت و در کمتر از دو دقیقه رقیب را شکست داد.

علی اکبری از فردا یک «فایتر آزاد» محسوب می‌شود که می‌تواند هر تصمیمی برای آینده خود بگیرد. تمدید با ACA یا امضای قرارداد با سازمان‌های بزرگ دیگری چون «بلاتور» و «یو اف سی» که پیشنهاداتی خوبی را به وی برای عقد قراداد داده‌اند.

این رزمی کار حرفه‌ای کشورمان که مبارزات خوبی را به نمایش گذاشته، به زودی در ادامه فعالیت خود به دنیای رزمی حرفه‌ای وارد خواهد شد.

کد مطلب 4569750

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    نظرات

    • RO ۲۲:۲۶ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
      4 0
      پاسخ
      ایوووووول

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