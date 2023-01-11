«کوین لی» فایتر آمریکایی پس از تشرف به دین اسلام؛ احساس خوبی دارم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در هفته‌های اخیر مسلمان شدن «کوین لی» رزمی کار و فایتر هنرهای رزمی ترکیبی (UFC) در آمریکا، خبر ساز شده است.

وی در گفتگو با شبکه تلویزیونی ESPN دلایل مسلمان شدن خودش را برشمرده است. کوین لی از تحولی در زندگی شخصی خود پس از به دنیا آمدن فرزندش سخن گفته و از انتخاب یک مدیر برنامه جدید مسلمان برای خودش خبر داده است.

فایتر آمریکایی درباره اینکه چرا دین اسلام را انتخاب کرده است، گفت: من اسلام را پذیرفتم و به دین اسلام گرویدم، واقعاً جایگاه خودم را به عنوان یک فرد مسلمان در زندگی پذیرفتم.

کوین لی تاکید کرد: چون همیشه تنها بودم، اسلام مرا به نوعی برادری با مسلمانان وارد کرد. من هر روز با مسلمانان بیشتری صحبت می‌کنم و به دلیل ایجاد پیوندهای بیشتر با این افراد، احساس خوبی دارم.

کوین لی درباره «علی عبدالعزیز» مدیر برنامه‌های جدید خود که یک فرد مسلمان در آمریکاست، گفت: علی کسی است که سال‌ها او را می‌شناسم. ما با هم تمرین می‌کردیم و احترام عمیقی برای یکدیگر قائل بودیم. او ارتباطات زیادی در این نوع ورزش دارد. بنابراین شراکت ما موفق شد.

گفتنی است این اولین بار نیست که کوین لی مسلمان می‌شود، عمر کنکابایف کشتی گیر روس در ماه اوت گذشته در اینستاگرام خود عکسی از او و لی منتشر کرد و از اینکه ۳ ماه پیش مسلمان شده است، ابراز خوشحالی کرد.

گفتنی است مسلمان شدن کوین لی پس از آن مشخص شد که این اولین بار نیست که کوین لی، «عمر کنکابایف» رزمی کار روس در ماه اوت گذشته (اواخر سال ۲۰۲۲) در اینستاگرام خود عکسی از خودش و لی منتشر کرد و از اینکه وی ۳ ماه پیش مسلمان شده است، ابراز خوشحالی کرد.