  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۶ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۳۷

افشاگری جدید علیه فیس بوک؛

فیس بوک از سال ۲۰۱۶ در جریان تخلفات کمبریج آنالیتیکا بود

فیس بوک از سال ۲۰۱۶ در جریان تخلفات کمبریج آنالیتیکا بود

اگر چه فیس بوک هرگز افشا نکرده که مدیران ارشد آن از چه زمانی در جریان تخلفات کمبریج آنالیتیکا بوده اند، اما به تازگی مشخص شده که فیس بوک در سال ۲۰۱۶ از موضوع مطلع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، اطلاعاتی که روزنامه گاردین در این زمینه دریافت کرده، نشان می‌دهد مارک اندرسین، یکی از اعضای هیئت مدیره فیس بوک در تابستان سال ۲۰۱۶ با کریستوفر ویلی که بعدها تخلفات کمبریج آنالیتیکا را افشا کرد، دیدار داشته است.

کریستوفر ویلی که اصالتاً کانادایی است در آن زمان برای کمبریج آنالیتیکا کار می‌کرد و در سال ۲۰۱۸ اسنادی را فاش کرد که نشان می‌داد این شرکت انگلیسی با استفاده بدون اجازه از داده‌های خصوصی کاربران فیس بوک در تلاش بود تا از احتمال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا مطلع شود.

هدف از جلسه دو طرف در سال ۲۰۱۶ بررسی این موضوع بود که کمبریج آنالیتیکا چگونه از داده‌های خصوصی کاربران استفاده می‌کند و فیس بوک چگونه می‌تواند این مشکل را برطرف کند. جلسه یادشده در دفتر اندرسین برگزار شد و ظاهراً در آن اطلاعاتی در مورد تماس‌های کمبریج آنالیتیکا با برخی نهادهای روسی نیز رد و بدل شده است.

تماس‌های دو طرف در این زمینه باز هم ادامه یافته تا آنکه موضوع در ماه مارس سال ۲۰۱۸ به طور عمومی افشا شد. اما فیس بوک تا قبل از آن علیرغم اطلاع از تخلفات کمبریج انالیتیکا هیچ اقدام خاصی برای مقابله با آن به عمل نیاورده است. اندریسن مطالب روزنامه گاردین را تکذیب کرده و مشخص نیست آیا زاکربرگ نیز از این موضوعات مطلع بوده است یا خیر.

کد مطلب 4569911

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها