نمایشگاه هوایی راهیان نور در پایگاه چهارم شکاری دزفول گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده پایگاه چهارم شکاری وحدتی دزفول پیش از ظهر امروز سه شنبه در آئین گشایش این نمایشگاه برای هجدهمین سال پیاپی با حضور مسئولان کشوری، استانی و محلی اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران طی ۴۰ سال عمر پربرکت و با عزت خود با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بود.

امیر سرتیپ دوم سید حمیدرضا آشنا افزود: رزمندگان دفاع مقدس در جای جای مناطق عملیاتی کشور افتخارآفرینی و برگ زرینی در تاریخ جمهوری اسلامی برای همیشه ثبت کردند.

وی با بیان اینکه هشت فصل عاشقی دفاع مقدس از جمله فرازهای انقلاب بود، عنوان کرد: دشمن تلاش دارد با ایجاد چالش‌های اقتصادی، تهاجم فرهنگی و جنگ خاموش، افکار جوانان را هدف قرار دهد در حالی که این یک خیال باطل است.

فرمانده پایگاه چهارم شکاری وحدتی دزفول در ادامه گفت: راهیان نور را از راه‌های مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن است. حرکت راهیان نور به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس اقدامی ارزشمند در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن بوده و هر سال با شکوه بیشتری در حال گسترش است.

امیرسرتیپ دوم آشنا در ادامه با اشاره به برپایی این نمایشگاه همچون سال‌های گذشته، افزود: میزان بازدید از این نمایشگاه هرساله به حدود ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد که این امر در زمینه گردشگری دزفول در ایام نوروز تأثیر زیادی دارد.

وی با بیان اینکه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نزدیک به ۲ دهه با برپایی نمایشگاه هوایی در پایگاه چهارم شکاری وحدتی دزفول میزبان کاروان‌های راهیان نور سراسر کشور است، گفت: نمایشگاه هوایی راهیان نور در سال‌های آغاز برپایی تنها نمایشگر بخشی از توان تجهیزاتی و عملیاتی پایگاه چهارم شکاری دزفول بود.

امیر آشنا ادامه داد: اما با استقبال کم نظیر راهیان نور از این حرکت، این نمایشگاه به بزرگترین نمایشگاه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است که هر ساله با نوآوری و ابتکار جدیدی ظاهر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس عقیدتی و سیاسی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی نیز در آئین گشایش این نمایشگاه به همراه جمعی از مسئولان کشوری و محلی حضور داشت.

نمایشگاه هوایی راهیان نور مستقر در پایگاه چهارم شکاری دزفول از یکم تا یازدهم فروردین ماه ۱۳۹۸ در دو نوبت صبح و عصر میزبان کاروان‌های راهیان نور و مسافران نوروزی است.

انجام پروازهای نمایشی توسط هواپیماهای شکاری از جمله ویژگی‌های این نمایشگاه است.

نمایشگاه هوایی راهیان نور از جمله جاذبه‌های گردشگری جنگ در استان خوزستان است که هر سال مورد استقبال گسترده کاروان‌های راهیان نور و مسافران نوروزی قرار می‌گیرد.

علاوه بر نمایش هواپیماهای جنگنده و شکاری در نمایشگاه هوایی راهیان نور دزفول انواع تجهیزات هوایی، نظامی و فرهنگی به نمایش در آمده است.

پایگاه چهارم شکاری دزفول به عنوان پایگاه مقدم هوایی در طول هشت سال دفاع مقدس، همواره مقاومت‌های حماسی داشته و خلبانان دلیر این پایگاه نیز رشادت‌های غیرقابل توصیفی در دفاع از حریم هوایی و زمینی میهن اسلامی از خود نشان دادند.

این پایگاه در هشت سال دفاع مقدس به عنوان پایگاه مقاومت شناخته شده و در همین بازه زمانی ۵۰ خلبان شهید نیز تقدیم انقلاب کرده است.

پایگاه چهارم شکاری دزفول با اجرای یک هزار و ۵۱۵ سورتی پرواز برون مرزی در دوران دفاع مقدس، نقش مهمی در بمباران مواضع دشمن بعثی و پشتیبانی از رزمندگان داشت.

اولین شهید و اولین آزاده هشت سال دفاع مقدس مربوط به نیروی هوایی و پایگاه چهارم شکاری دزفول است. نخستین پاسخ دندان شکن به دشمن متجاوز بعثی با پرواز ۲۲۰ فروند هواپیمای شکاری تنها چند ساعت پس از آغاز رسمی جنگ هشت ساله از سوی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران علیه مواضع دشمن صورت گرفت.