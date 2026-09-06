اپراتورهای هوش مصنوعی با ایراداتی مواجهند؛ اعلام آمادگی برای اصلاح

به گزارش خبرنگار مهر، علی حکیمجوادی در حاشیه نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۶ و در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیتهای این رویداد برای معرفی دستاوردهای فناورانه کشور بر ضرورت توسعه همکاری میان بخش خصوصی، سازمان نظام صنفی رایانهای و پارکهای علم و فناوری تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه سازمان نظام صنفی رایانهای در حال حاضر نیز با بسیاری از پارکهای علم و فناوری کشور تعامل خوبی دارد، گفت: باید این تعامل را توسعه و گسترش دهیم و از ظرفیتهای یکدیگر برای ایجاد همافزایی بیشتر استفاده کنیم.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور از برنامهریزی برای برگزاری جلسات مشترک با مسئولان پارک فناوری پردیس پس از پایان اینوتکس خبر داد و اظهار کرد: امیدواریم پس از نمایشگاه با دکتر صفارینیا و همکارانشان جلساتی داشته باشیم تا بتوانیم از ظرفیتهای متقابل استفاده کنیم و برای سال آینده یک کار مشترک و جدی در حوزه نوآوری و بهویژه همکاری با استارتاپها تعریف کنیم.
حضور جوانان در رویدادهای فناوری؛ عامل افزایش انگیزه
حکیمجوادی همچنین حضور جوانان و فعالان حوزه فناوری در رویدادهایی مانند اینوتکس را موجب افزایش انگیزه برای ادامه مسیر توسعه فناوری دانست و گفت: حضور قشر جوان با امید و امیدواری و همچنین فعالان این حوزه در چنین رویدادهایی، انگیزه بیشتری برای برگزارکنندگان این رویدادها ایجاد میکند.
وی افزود: امیدواریم با کمک یکدیگر ایجاد همافزایی و استفاده از ایدههای جدید بتوانیم در سال آینده یک کار نو و خلاقانه را به صورت مشترک ارائه کنیم.
دولت بهتنهایی نمیتواند همه ذینفعان اکوسیستم فناوری را هماهنگ کند
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور در ادامه با اشاره به تکالیف دولت در قوانین و برنامههای توسعهای اظهار کرد: دولت مطابق قانون برنامه تکالیفی بر عهده دارد و طبیعتا باید وظایف خود را انجام دهد؛ اما معتقدیم دولت به تنهایی قادر نخواهد بود همه اعضای اکوسیستم و ذینفعان این حوزه را هماهنگ کند و از تمام ظرفیتهای موجود بهره بگیرد.
وی تأکید کرد: برای پیشبرد برنامههای حوزه فناوری لازم است از ظرفیت بازیگران مختلف اکوسیستم و بخش خصوصی استفاده شود و تصمیمگیریها با مشارکت ذینفعان این حوزه انجام گیرد.
ایرادات سازمان نظام صنفی به مصوبات حوزه هوش مصنوعی
حکیمجوادی با اشاره به برخی مصوبات و پیشنهادهای مطرحشده در حوزه هوش مصنوعی گفت: برخی از این مصوبات و پیشنهادها، از جمله موضوع اپراتورهای هوش مصنوعی از سوی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور و بهویژه کمیسیون هوش مصنوعی این سازمان با ایراداتی مواجه شده است.
وی افزود: دوستان ما در سازمان نظام صنفی رایانهای آمادگی خود را برای همکاری در جهت تغییر و تکمیل این مصوبات اعلام کردهاند.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور ادامه داد: در مورد لایحهای که دوستان تهیه کرده بودند و قرار بود از سوی ستاد هوش مصنوعی مطرح شود نیز جلسات متعددی داشتیم و پیشنهادهای خوبی از سوی کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی مطرح شد که عمدتا مورد تایید تهیهکنندگان این لایحه قرار گرفت.
وی گفت: بر همین اساس قرار شد با همکاری یکدیگر اصلاحات لازم انجام شود و به اعتقاد من در موضوع اپراتورهای هوش مصنوعی نیز باید چنین رویکردی دنبال شود. بدون مشارکت بخش خصوصی، تحرک فناورانه دولت امکانپذیر نیست
حکیمجوادی در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش بخش خصوصی در تحقق برنامههای دولت تأکید کرد و گفت: بهشدت معتقدم اگر قرار است امروز بهویژه در دولت چهاردهم اتفاقی بیفتد و تحرک و اقدامات مثبتی در حوزه فناوری شکل بگیرد، بدون همکاری، مساعدت و همراهی بخش خصوصی این امر امکانپذیر نیست.
وی تصریح کرد: انتظار ما از دوستان در دولت، وزارت ارتباطات و مجموعههای مختلف و همچنین معاونت علمی ریاستجمهوری این است که نقش بسیار جدی برای بازیگران، ذینفعان و فعالان این حوزه در نظر بگیرند.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور در پایان خاطرنشان کرد: این همکاری باید با مشارکت سازمان نظام صنفی رایانهای و کمیسیونهای تخصصی آن دنبال شود تا بتوان از ظرفیت بخش خصوصی و فعالان اکوسیستم برای پیشبرد برنامههای حوزه فناوری و هوش مصنوعی استفاده کرد.
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