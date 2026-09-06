به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس شورای اسلامی در اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) در دوازدهمین اجلاس بین المجالس جوانان جهان که در ازبکستان برگزار شد، گفت: خرسندم از اینکه می‌بینم در این دو روز همه ما دغدغه داریم تا درباره مشکلات و معضلات جوانان، زنان، حقوق بشر، تغییرات اقلیمی و... با هم صحبت کنیم و ایده‌های خود را با همدیگر به اشتراک بگذاریم، چون این نشان می‌دهد که همه ما دغدغه ساختن جهانی بهتر را داریم.

وی افزود: ما نیز در پارلمان جمهوری اسلامی ایران قوانین مختلف و متعددی را برای رسیدن به این اهداف تصویب کرده‌ایم و تعدادی دیگر را هم در آینده تصویب خواهیم کرد، اما سال‌هاست به خاطر تحریم‌های غیرقانونی، نامشروع و ظالمانه آمریکا و برخی کشورهای غربی و همچنین جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، آسیب‌ها و خساراتی به مردم به خصوص زنان ایرانی وارد شده است.

ثابتی ادامه داد: در عین حال پارلمان ایران که بخشی از آن را زنان تشکیل می‌دهند، قوانین حمایتی مختلفی را در حمایت از زنان و جوانان تصویب کرده و یکی از مهمترین کارهای نمایندگان در پارلمان ایران، نظارت بر دولت و وزیران برای اجرای کامل این قوانین است؛ وزیرانی که برخی از آنها زن هستند.

وی تصریح کرد: اما موضوع مهمتری از همه این مسائل وجود دارد و آن هم این است که تا زمانی که برخی کشورهای زورگو در جهان در پوشش حقوق بشر، بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستند، تلاش‌های ما نمایندگان جوان پارلمان‌های دنیا به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. برای مثال، امروز زنان و جوانان در فلسطین، لبنان، یمن، افغانستان و... که سالها قدرتهای غربی در این کشورها مداخله کرده‌اند، چه وضعیتی دارند؟ ریشه نقض حقوق زنان را در مسئله استعمار و دخالت کشورهای غربی در سایر کشورها باید پیدا کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در دو جنگ اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، زنان غیرنظامی بیگناهی کشته شدند و حتی همین ۴ شب قبل به جشن عروسی یک زوج جوان در جنوب ایران با موشک حمله شد و چند ماه قبل نیز در روزی که رهبر ایران در منزلش ترور شد، آمریکا با موشک ۱۶۸ دانش آموز در شهر میناب را طوری قتل عام کرد که حتی جنازه بعضی از این کودکان هم‌ پیدا نشد؛ آیا اینجا حقوق کودکان و زنان معنا ندارد؟

ثابتی افزود: از سوی دیگر، امروز همه شما احتمالا نام مهسا امینی را شنیده اید، اما مطمئنم نام مهسا طاهری دانشمند جوان ایرانی یا زهرا شمس بخش پژوهشگر را که با موشکهای آمریکا و اسرائیل کشته شد، نشنیده اید؛ علت این مسئله آن است که موضوع حقوق زنان به یک بازی سیاسی و ابزار فریب توسط رسانه های کشورهای غربی تبدیل شده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی در اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) در پایان تاکید کرد: در چنین دنیایی، چشم انداز دشواری برای دفاع از حقوق زنان وجود دارد و امیدوارم ما نمایندگان جوان پارلمان‌های جهان، مثل برخی دیگر از نهادهای بین المللی تبدیل به ماشین بیانیه نویسی و اعلام مواضع کلیشه‌ای و بی اثر نشویم و خودمان را برای تغییر نظم غلط فعلی جهان و مقابله با ریشه‌های ظلم و نقض حقوق بشر آماده کنیم.