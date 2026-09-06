ردیف‌ استخدامی فراخوانهای جذب سالهای ۱۳۹۹، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیصد و هفتاد و پنجمین جلسه هیأت عالی جذب اعضای هیئت علمی، به ریاست محمدعلی کینژاد رئیس هیئت عالی جذب و با حضور اعضای هیئت، بهصورت حضوری و مجازی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، یک پرونده متقاضی مشمول ماده ۱۵ که پیشتر در کارگروه ویژه بررسی شده بود، از سوی حجتالاسلام والمسلمین ذبیحزاده، دبیر هیئت عالی جذب، مطرح و پس از بررسی، به تأیید اعضای هیأت رسید.
سپس محمدعلی کینژاد، رئیس هیئت عالی جذب، از فعالیتهای دکتر مردانی در حوزه جذب اعضای هیئت علمی و سازمان بسیج اساتید تقدیر و تشکر کرد و به پیشوایی، رئیس جدید این سازمان، خیرمقدم گفت.
در ادامه این جلسه، صلاحیت تعدادی از اعضای هیئتهای اجرایی جذب و کارگروههای بررسی صلاحیت عمومی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بوعلی سینا، پیام نور، تربیت مدرس، رازی کرمانشاه، زنجان، شاهد، ملایر، ولایت، علم و صنعت ایران، صنعتی امیرکبیر، پژوهشگاه مواد و انرژی، کاشان، گیلان، یاسوج، صنعتی اصفهان، تهران، جهرم، باقرالعلوم، بینالمللی امام خمینی قزوین، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و علوم پزشکی تبریز به تأیید رسید.
در ادامه، حسینعلی قبادی، رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بر لزوم اعلام پایان مهلت رسیدگی به پروندههای فراخوان سال ۱۴۰۴ از سوی مرکز جذب اعضای هیئت علمی به دانشگاههای این وزارتخانه تأکید کرد تا پس از تعیین تکلیف پروندههای باقیمانده، ادامه فرآیند جذب و بررسی آمایش دانشگاهها برای پذیرش ۵ درصد مازاد ظرفیت انجام شود.
در ادامه، عباسپور، نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور، گزارشی از روند اختصاص ردیفهای استخدامی به پذیرفتهشدگان فراخوانهای سالهای گذشته ارائه کرد و اعلام کرد که مغایرتهای مربوط به سالهای ۱۳۹۹، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ انجام شده است تا تأیید اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه صورت گیرد.
وی همچنین با اشاره به وجود ۱۲ مدل موضوع در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اعلام کرد که این موارد حل شده و تنها تخصیص ردیف استخدامی بورسیهها بهصورت جداگانه در دستور کار قرار گرفته است.
در ادامه، رئیس هیئت عالی جذب خطاب به سازمان امور اداری و استخدامی کشور درباره تخصیص ردیف استخدامی تأکید کرد: دانشگاههایی که متقاضیان جذب را بیش از یک سال به هر شکلی پرداخت حقوق میکنند، نیازی به تأمین اعتبار ندارند و صرفاً ردیف استخدامی آنها صادر شود.
همچنین در این جلسه، سلطان احمدی، معاون حقوقی مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در خصوص بند «ب» ماده ۹۷ برنامه هفتم توسعه، به جمعآوری قوانین و مقررات جذب اعضای هیئت علمی مصوب مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیأت عالی جذب برای تنقیح اشاره کرد.
در پاسخ، حجتالاسلام والمسلمین ذبیحزاده، دبیر هیئت عالی جذب، اظهار کرد که تاکنون آسیبشناسی و پیشنهادی از سوی مرکز جذب دریافت نشده است.
سپس رئیس هیئت عالی جذب با اشاره به مصاحبههای اخیر گفت: حرکتی از وزارت علوم شروع شده است. هیئت اجرایی دانشگاه مسئول کامل جذب اعضای هیئت علمی است و مرکز جذب بهصورت شکلی ورود پیدا میکند. هیأت عالی جذب نیز در مواردی از جمله شکایت، آمایش آموزش عالی و احکام اعضای هیأت اجرایی جذب و کارگروه بررسی صلاحیت عمومی ورود پیدا میکند.
در ادامه جلسه، محمد جلیلی، رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گزارشی از اجرای فراخوان جذب اعضای هیئت علمی در اوایل ماه ربیعالاول ارائه کرد.
وی گفت: تاکنون در این فراخوان ۸۶۴۵ متقاضی شرکت کردهاند. تلاش شده است با شفافسازی فرآیند جذب، زمان رسیدگی به پروندهها کوتاه شود و مجموع ضوابطی که در خصوص روند رسیدگی به پروندهها وجود دارد، بهصورت شیوهنامه ارائه شود.
در پایان، رئیس هیئت عالی جذب به نکات و نقطهنظرات مطرحشده در خصوص شیوهنامه اشاره کرد و خواستار ارائه پیشنهاد برای تبدیل وضعیت مشترک با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.
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