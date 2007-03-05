علی دایی و شیث رضایی به چهار و یک جلسه محرومیت محکوم شدند

به گزارش خبرنگارمهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال عصر امروز درخصوص رسیدگی به حوادث دیدارتیم های فوتبال سایپا وپرسپولیس تشکیل جلسه داد که درپایان پس ازشنیدن اظهارات طرفین این کمیته رای نهایی خود را در خصوص این پرونده به شرح زیرصادرکرد :



با استناد به مواد 45 ، 50 ، 80 ، 25 و 90 و ماده 35 آئین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال، علی دایی مربی وبازیکن تیم سایپا به دلیل ایراد ضرب به مدت 4 جلسه ازهمراهی تیمش محروم شد. ضمن اینکه وی به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد .



شیث رضایی مدافع تیم فوتبال پرسپولیس بدلیل خطای پنهان از دید داور و حرکات غیرورزشی به روی بازیکن حریف به یک جلسه محرومیت و پرداخت 5 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد .



همچنین حمید رضا فرزانه مدافع تیم سایپا، به دلیل دخالت و اعتراض به داوربه یک جلسه ازهمراهی تیمش محروم شد .



فرزانه که قرار بود ساعت 15 عصر امروز درمحل کمیته انضباطی حاضرشود با دوساعت تاخیرخود را به این جلسه رساند که وی درگفتگو با خبرنگارما همزمانی جلسه کمیته انضباطی با تمرین تیم سایپا را علت تاخیرخود عنوان کرد .