دستگیری ۲ کلاهبردار و کشف ۱۰۰ سکه تقلبی در دورود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی ارجاع شکایتی مبنی بر کلاهبرداری از طریق فروش سکه‌های تقلبی با عنوان سکه‌های باستانی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس شهرستان دورود قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی با انجام تحقیقات تخصصی و اقدامات اطلاعاتی، هویت متهمان را شناسایی کردند و پس از هماهنگی قضائی، طی عملیاتی ضربتی آن‌ها را دستگیر کردند.

کشف ۱۰۰ سکه تقلبی از متهمان

فرمانده انتظامی دورود با اشاره به کشف سکه‌های تقلبی در جریان این پرونده، تصریح کرد: در بازرسی از متهمان، ۱۰۰ قطعه سکه تقلبی که به‌صورت ماهرانه‌ای جعل شده بودند، کشف شد.

نوریان بیان کرد: متهمان با معرفی این سکه‌های فاقد ارزش به‌عنوان آثار باستانی اصیل، موفق شده بودند مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل تحقیقات، پرونده متهمان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شد.

هشدار پلیس درباره کلاهبرداری با عنوان عتیقه

فرمانده انتظامی دورود در پایان با هشدار درباره شیوه‌های فریبکارانه افراد سودجو، از شهروندان خواست در مواجهه با پیشنهادهای مشکوک، وعده‌های وسوسه‌انگیز و معاملات غیرمتعارف، پیش از هرگونه اقدام از اصالت کالا اطمینان حاصل کنند و موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.