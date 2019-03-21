هیچ نظام پوشالی نمی تواند به ملت ایران آسیب زند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حسین زادگان در پیامی به مناسبت آغاز سال نو و نوروز اظهار کرد: بهار ۱۳۹۸ در حالی فرا میرسد که ملت بزرگ ایران اسلامی، به رغم بدخواهیها، توطئهها و تهدیدها و تحریمهای سنگین دشمنان، با حضور در صحنههای مختلف پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی بویژه مشارکت و حضور در راهپیمایی پرشکوه یوم الله ۲۲ بهمن در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، وفاداری عمیق خود به نظام مقدس جمهوری اسلامی را به رخ جهانیان کشاند و به دشمنان و بدخواهان نظام، ثابت کرد که پیمانش با خون شهدا، آرمانهای امام راحل و رهبری معظم انقلاب آنقدر مستحکم و استوار است که آنان باید رؤیای شکست انقلاب را به گور ببرند و تا مردم بصیر، آگاه و انقلابی ایران اسلامی در صحنه حضور دارند، هیچ نظام پوشالی و بدخواهی نمیتواند کوچکترین آسیبی به پایههای نظام برساند.
متأسفانه در آستانه سال نو؛ بارش باران و جاری شدن سیل در برخی مناطق استان و وارد آمدن خسارات مالی و جانی به هم استانیهای عزیز؛ کام مازندرانیهای پرمحبت و نوع دوست را تلخ کرد، لیکن اندیشه سرشار از محبت مردم این سامان و نقش آفرینی دستگاههای متولی، به کمک این عزیزان آمد و این امید را ایجاد کرد که با تلاش شبانه روزی همه ما، شرایط عادی سریعاً به مناطق سیل زده بازگردد و نوروز ۹۸ چونان سالهای گذشته، بامازندرانی پاک در راه میزبانی از هموطنان عزیز، گام برداریم.
لازم است در آستانه سال جدید، از همه همراهیها و پشتیبانیهای مؤثر و دلگرم کننده مردم فهیم استان که با خدمتگزاران خود در دولت تدبیر و امید داشته و دارند، خاصه حمایت و هدایتهای نماینده معزز ولی فقیه در استان و همدلی و هم افزایی عزیزان قوای مقننه و قضائیه سپاسگزاری ویژه بنمایم و به همه همکاران تلاشگرم اعم از مدیران و کارکنان بخشهای دولتی و کارکنان و فعالان بخشهای عمومی، غیردولتی و بخش خصوصی وسمن ها در همه حوزههای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، انتظامی، امنیتی و عموم مردم شریف و متدین مازندران ولایتمدار از دل کوهستان ها تا نقاط شهری که دل در گرو سربلندی هر چه بیشتر این مرز و بوم داشته و دارند، خدا قوتی جانانه بگویم.
با نهایت صمیمیت؛ ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای والامقام و گلگون کفن ایران اسلامی بویژه ۱۰۴۰۰ شهید گرانقدر استان، فرا رسیدن بهار و نوروز ۹۸ که با ولادت با سعادت امیر المومنین حضرت علی (ع)، روز مرد و گرامی داشت مقام پدر مقارن شده است را به ملت عزیز ایران اسلامی به ویژه مردم بزرگ و عزیز مازندران تبریک و شادباش می گویم و از خداوند منان و بهارآفرین؛ برای همه ایرانیان و مازندرانیهای پرمهر؛ سالی سرشار از نیکویی، برکت، عزت، سعادت و سلامت آرزو دارم و امیدوارم در سایه منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و برنامهها و تدابیر دولت تدبیر و امید، سال ۹۸ سالی سرشار از گشایش، بهروزی و امید و نشاط باشد.
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