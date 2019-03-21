سرهنگ تقی کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه محور شاهرود-آزادشهر (خوشییلاق) و شاهرود-گرگان (توسکستان) همچنان مسدود است، ابراز داشت: علیرغم آنکه عوامل پلیسراه و راهداری در این محورها حضور دارند و برای بازگشایی مسیر تلاش میکنند اما از رانندگان نیز انتظار میرود تا اطلاع ثانوی از حضور در این محورها پرهیز کنند.
وی ضمن بیان اینکه هماکنون ترافیک در سایر محورها روان گزارش میشود، اضافه کرد: امروز از حجم سفرهای روز گذشته کاسته شده و مشکل خاصی در محورهای مواصلاتی وجود ندارد اما پیشبینی میشود شاهد ترافیک پرحجم در مسیر بازگشت مسافران باشیم.
رئیس پلیسراه استان سمنان بابیان اینکه استراحت یک ربع بعد از هر دو ساعت رانندگی به مسافران توصیه میشود، ابراز داشت: متأسفانه بیشترین حجم حوادث رانندگی را عدم توجه کافی به جلو و خستگی و خوابآلودگی رانندگان تشکیل میدهد که از رانندگان میخواهیم به این موارد توجه داشته باشند.
کبیری بابیان اینکه خوشبختانه حوادث ترافیکی خاصی در استان گزارش نشده است، اضافه کرد: از رانندگان تقاضا میشود با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی سفر خوبی را برای خود و سرنشینان خودرو رقم بزنند.
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