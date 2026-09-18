آغاز تغییرات روی نیمکت های لیگ برتر؛ صنعت نفت و نساجی در آستانه تحولات

به گزارش خبرنگار مهر، تغییرات روی نیمکت تیم‌های لیگ برتری فوتبال ایران در حالی آغاز شده که دو باشگاه صنعت نفت آبادان و نساجی مازندران در آستانه تغییر سرمربیان خود قرار گرفته‌اند و طی روزهای آینده احتمال جابه‌جایی روی نیمکت این دو تیم وجود دارد.

در شرایطی که صنعت نفت آبادان هنوز تکلیف مدیریت و سرمربی خود را مشخص نکرده، اردوی این تیم از امروز در تهران آغاز شده است. اعضای هیئت مدیره باشگاه قرار است در روزهای پیش رو درباره وضعیت مدیریت و هدایت تیم تصمیم‌گیری کنند و انتظار می‌رود تکلیف نیمکت آبادانی‌ها نیز به‌زودی مشخص شود.

پس از استعفای سید یوسف موسوی سندرونی از مدیرعاملی و هیئت مدیره باشگاه صنعت آبادان، روح الله محمدی گزینه مدیریت جدید باشگاه بود که او هم کنار رفت.

از سوی دیگر، در باشگاه نساجی مازندران نیز احتمال پایان همکاری با سیدمجتبی حسینی مطرح شده و در صورت قطعی شدن جدایی این مربی، او به گزینه اصلی هدایت صنعت نفت آبادان تبدیل خواهد شد. حسینی که هدایت نساجی را برعهده دارد، یکی از گزینه‌های مورد توجه آبادانی‌ها برای ادامه فصل محسوب می‌شود.

در صورت جدایی حسینی از نساجی، مسئولان این باشگاه نیز باید برای انتخاب سرمربی جدید وارد عمل شوند. در همین راستا، سعید دقیقی یکی از گزینه‌های جدی نساجی به شمار می‌رود و نام امید جلالیان، مربی پیشین تراکتور که از این باشگاه جدا شده است، نیز در میان گزینه‌های مورد بررسی قرار گرفته است.

به این ترتیب، وضعیت دو نیمکت صنعت نفت آبادان و نساجی مازندران به یکدیگر گره خورده و تصمیم نهایی درباره سرمربی نساجی می‌تواند در تعیین تکلیف نیمکت صنعت نفت نیز تأثیرگذار باشد. در واقع، جدایی احتمالی حسینی می‌تواند نخستین حلقه از زنجیره تغییرات دو باشگاه باشد؛ چرا که در صورت انتقال او به آبادان، نساجی نیز باید سرمربی جدید خود را انتخاب کند.

صنعت نفت که پس از چند فصل دوری دوباره به لیگ برتر بازگشته، در هفته‌های ابتدایی فصل نتوانسته شرایط مطلوبی را تجربه کند و همین موضوع باعث شده بحث تغییرات مدیریتی و فنی در این باشگاه جدی شود. پیش از این نیز استعفای مدیر فنی باشگاه مورد موافقت هیئت مدیره قرار گرفته و موضوع تعیین تکلیف مدیرعامل و سرمربی جدید در دستور کار قرار گرفته بود.

حالا با آغاز اردوی صنعت نفت در تهران، این تیم تمرینات خود را در شرایطی ادامه می‌دهد که هنوز تکلیف نهایی مدیریت و نیمکت مشخص نشده است. قرار است به زودی تصمیمات نهایی در این خصوص اتخاذ شود و احتمال دارد نخستین تغییرات رسمی روی نیمکت تیم‌های لیگ برتری در همین مقطع رقم بخورد.

در سوی دیگر، نساجی نیز باید در انتظار تصمیم نهایی سیدمجتبی حسینی باشد؛ تصمیمی که می‌تواند سرنوشت نیمکت این تیم و صنعت نفت آبادان را همزمان تحت تأثیر قرار دهد. در صورت نهایی شدن جدایی حسینی، مسئولان نساجی باید از میان گزینه‌هایی همچون سعید دقیقی و امید جلالیان، گزینه مورد نظر خود را برای هدایت تیم انتخاب کنند.