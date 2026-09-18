نظارت بر تنگه هرمز حق ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مرتضی فاطمیان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه خاکعلی ضمن تشکر از افرادی که بیش از ۲۰۰ شب در میدان حضور پیدا کرده‌اند، اظهار کرد: این حضور حماسی، به تعبیر علامه جوادی آملی، نوعی پرچم‌گردانی و پیروی از حضرت ابراهیم بت‌شکن است که بر روی پرچم خود کلمه «لا اله الا الله» را نوشته بود.

وی در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به تهدیدهای صورت گرفته علیه کشور افزود: ما در کمتر از یک سال با تهاجم آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی مواجه شده‌ایم و امنیت مقامات و زیرساخت‌های ما مورد تهدید قرار گرفته است.

امام جمعه خاکعلی ادامه داد: اگر بخواهیم به نظر برخی از غرب‌گرایان که می‌گویند تنگه هرمز را رها کنید وگرنه جنگ سوم رخ می‌دهد، عمل کنیم، در واقع از حقوق خود چشم‌پوشی کرده‌ایم؛ در سال‌های گذشته کالاهای جنگی و تروریستی از طریق تنگه هرمز به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه رسیده است و در نتیجه ما حق داریم بر این تنگه نظارت کنیم.

فاطمیان با تأکید بر اهمیت تنگه هرمز در معادلات منطقه‌ای گفت: نمی‌توان از ایران انتظار داشت در برابر تهدیدهایی که از مسیرهای راهبردی منطقه متوجه امنیت کشور می‌شود، منفعل باشد. امنیت جمهوری اسلامی ایران و صیانت از منافع ملی، نیازمند توجه به همه ظرفیت‌ها و ابزارهای موجود است.

وی افزود: تنگه هرمز تنها یک مسیر عبور و مرور دریایی نیست، بلکه یکی از مسیرهای مهم و راهبردی منطقه به شمار می‌رود و تحولات مرتبط با آن مستقیماً با امنیت و منافع کشورهای منطقه ارتباط دارد؛ بنابراین جمهوری اسلامی ایران بر اساس منافع و ملاحظات امنیتی خود، نسبت به تحولات این منطقه حساس است.

امام جمعه خاکعلی با اشاره به استمرار حضور مردم در صحنه تأکید کرد: حضور مردم و ایستادگی آنان در برابر تهدیدها، بخشی از ظرفیت مهم کشور برای صیانت از امنیت و استقلال ایران اسلامی است.