تعطیلی مدارس نباید به تصمیمی عادی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود قنبری در خطبههای این هفته نماز جمعه ارداق با اشاره به راههای دستیابی به تقوا اظهار کرد: به دست آوردن تقوا نیازمند تمرین است و انسان باید با تمرین و مراقبت، خود را در مسیر تقوا قرار دهد.
وی با اشاره به فرارسیدن سالروز وفات حضرت معصومه (س) این ایام را تسلیت گفت و افزود: زیارتنامه حضرت معصومه (س) بیانگر شأن و جایگاه والای ایشان است و باید نسبت به مقام آن حضرت توجه و معرفت بیشتری داشته باشیم.
امام جمعه ارداق همچنین با اشاره به تحولات یمن و آزادسازی مناطق راهبردی توسط انصارالله بیان کرد: آزادسازی مناطق راهبردی یمن به دست انصارالله، همانند آزادسازی خرمشهر، تحقق عینی وعده الهی است.
قنبری ادامه داد: امروز جهان در حیرت است که انصارالله با چه ابزاری توانسته است سرزمینهایی را که به تصرف درآمده بود، آزاد کند و این اتفاق نشاندهنده اهمیت مقاومت و ایستادگی در برابر متجاوزان است.
وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس خاطرنشان کرد: هفته دفاع مقدس یادآور جنگ تحمیلی هشتساله است و باید یاد و خاطره ایثارگریها و فداکاریهای رزمندگان و شهدا در این دوران گرامی داشته شود.
امام جمعه ارداق در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک بازگشایی مدارس گفت: امیدواریم مدارس به صورت حضوری فعالیت خود را ادامه دهند و از مسئولان انتظار داریم مدارس را تعطیل نکنند؛ تعطیلی مدارس یعنی تعطیلی علم و پیشرفت.
قنبری تأکید کرد: مجازی شدن مدارس باید آخرین تصمیم باشد و اصل بر این باشد که دانشآموزان از آموزش حضوری بهرهمند شوند.
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