به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مصطفی حسینی در خطبههای این هفته نماز جمعه شهر زنجان با اشاره به مفهوم «زیست تمدنی» گفت: تمدن، ظهور و بروز اجتماعی فرهنگ است و زمانی که باورها و ارزشهای دینی در عرصههای مختلف زندگی اجتماعی نمود پیدا کند، فرهنگ به تمدن تبدیل میشود.
وی افزود: معماری و شهرسازی، روابط اجتماعی، رعایت حریمهای اخلاقی، پاکیزگی و نحوه شکلگیری محلهها و شهرها میتواند تحت تأثیر فرهنگ اسلامی قرار گیرد و سبک زندگی و هویت یک جامعه را شکل دهد.
امام جمعه زنجان با بیان اینکه اسلام تنها به دنبال نجات و رشد فردی انسان نیست، گفت: جامعهسازی و اصلاح روابط اجتماعی نیز از اهداف مهم اسلام است و از این رو حفظ انسجام جامعه، تقویت ارتباطات اجتماعی و جلوگیری از ایجاد شکاف میان مردم اهمیت ویژهای دارد.
حسینی با اشاره به ضرورت زمینهسازی برای ظهور اظهار کرد: آمادگی جامعه برای ظهور تنها یک موضوع فردی نیست، بلکه باید میان نسلهای مختلف ارتباط برقرار شود و مفاهیم قرآن و معارف اهلبیت(ع) به نسلهای آینده منتقل شود.
وی سیره امام حسن عسکری(ع) را الگویی مهم برای جامعهسازی دانست و افزود: با وجود کوتاه بودن دوره امامت آن حضرت، سیره ایشان در حفظ هویت دینی، تقویت پیوندهای اجتماعی و آمادهسازی جامعه برای دوران غیبت و ظهور، درسهای مهمی برای جامعه امروز دارد.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان تأکید کرد: توجه به حقوق مردم، تقویت انسجام اجتماعی و جلوگیری از ایجاد شکاف در جامعه از جمله درسهای مهم سیره امام حسن عسکری(ع) است که باید مورد توجه قرار گیرد.
انسجام مردم، عامل مهم موفقیت جبهه مقاومت
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت: ایستادگی و انسجام مردم یمن نمونهای از جلوههای تحقق وعدههای الهی و پیروزی جبهه مقاومت است.
وی افزود: اتحاد، انسجام و ایمان مردم از عوامل مهم موفقیت جبهه مقاومت است و تجربه کشور ما نیز نشان داده که همبستگی و وحدت مردم در برابر نقشههای دشمنان، نقش مهمی در عبور از مشکلات دارد.
امام جمعه زنجان با تأکید بر ضرورت پرهیز از اختلاف و شکاف در جامعه اظهار کرد: اگر در لبنان نیز انسجام و اتحاد بیشتری وجود داشت، میتوانست شاهد دستاوردهای بیشتری در برابر دشمنان باشد؛ بنابراین حفظ وحدت و توجه به مصالح بزرگتر جامعه باید مورد اهتمام همه گروهها و جریانها قرار گیرد.
حضرت معصومه(س) الگویی برای زنان و دختران جامعه
حسینی با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: آن بانوی بزرگوار با علم، معنویت، بصیرت، عفاف و مهاجرت خود، الگویی برای زنان و دختران جامعه اسلامی و شخصیتی تمدنساز است.
وی افزود: عظمت حضرت فاطمه معصومه(س) تنها به دلیل انتساب ایشان به خاندان اهلبیت(ع) نیست، بلکه تأثیرگذاری این بانوی بزرگوار بر تاریخ، فرهنگ و معارف شیعه نیز اهمیت ویژهای دارد.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان با تأکید بر ضرورت معرفی شخصیتهای دینی به نسل جوان اظهار داشت: دشمنان با استفاده از ابزارهای مختلف فرهنگی و رسانهای تلاش میکنند سبک زندگی جوانان را تحت تأثیر قرار دهند، بنابراین باید شخصیتهایی همچون حضرت فاطمه معصومه(س) با شیوههای هنرمندانه و هوشمندانه به جامعه معرفی شوند.
وی بر ضرورت تولید آثار فاخر فرهنگی و هنری در این زمینه تأکید کرد و گفت: تولید فیلم، سریال، مستند و انیمیشن درباره شخصیتهای دینی و تاریخی باید مورد توجه جدی قرار گیرد و حوزههای علمیه، دانشگاهها، نخبگان، فرهیختگان و هنرمندان در این عرصه نقشآفرینی کنند.
حسینی افزود: نباید در حوزه فرهنگ و هنر تنها مصرفکننده تولیدات دیگران باشیم، بلکه باید بتوانیم فرهنگ و تمدن خود را با تولید آثار فاخر به دیگر ملتها نیز معرفی کنیم.
پیوند مسجد، مدرسه و خانواده تقویت شود
امام جمعه زنجان با اشاره به آغاز سال تحصیلی از تلاشهای مجموعه تعلیم و تربیت قدردانی کرد و گفت: توجه به تربیت قرآنی، مکتبی و اخلاقی دانشآموزان باید از اولویتهای آموزش و پرورش باشد.
وی افزود: بخشی از آسیبها و اختلالات موجود در حوزه تعلیم و تربیت ناشی از گسست میان مدرسه، مسجد و خانواده است و برای اصلاح این وضعیت باید ارتباط میان این نهادها تقویت شود.
حسینی با بیان اینکه «تمدن اسلامی بدون تحقق محله اسلامی شکل نخواهد گرفت»، اظهار داشت: محله اسلامی یعنی خانه، مسجد، مدرسه و محله با یکدیگر ارتباط و تعامل داشته باشند و هر کدام نسبت به مسائل دیگری احساس مسئولیت کنند.
وی ادامه داد: مساجد باید بیش از گذشته محل حضور کودکان، نوجوانان، جوانان و خانوادهها باشند، چرا که اگر ارتباط نسل جدید با مسجد برقرار نشود، به مرور میان نسل جوان و نهاد مسجد فاصله ایجاد خواهد شد.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان خاطرنشان کرد: حضور دانشآموزان و نسل جدید در فعالیتهای مسجد و کانونهای محلی باید تقویت شود تا مسجد به محور فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و تربیتی محله تبدیل شود.
تأکید بر استفاده از ظرفیت مردم برای حل مشکلات اقتصادی
حسینی با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم گفت: دولت، مجلس و مجموعه حاکمیت باید با برنامهریزی، انسجام و نظم، تمام ظرفیت خود را برای رفع مشکلات اقتصادی به کار گیرند.
وی در عین حال بر نقش مردم و گروههای جهادی در حل مشکلات تأکید کرد و افزود: همانگونه که مردم در دوران کرونا با تشکیل گروههای جهادی و حضور در محلات به یاری نیازمندان شتافتند، امروز نیز باید در عرصه جهاد اقتصادی و کمک به اقشار کمبرخوردار حضور فعال داشته باشند.
امام جمعه زنجان تصریح کرد: بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی را میتوان با مشارکت مردم و استفاده از ظرفیتهای موجود در محلات کاهش داد و محلهمحوری میتواند در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آثار و برکات فراوانی داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به برگزاری جشن عاطفهها در آستانه سال تحصیلی جدید، از مردم خواست با کمک به دانشآموزان مناطق کمبرخوردار، زمینه آغاز سال تحصیلی مناسبتری را برای آنان فراهم کنند.
حسینی تأکید کرد: توجه به زیست تمدنی و تقویت پیوند میان فرهنگ، جامعه و نهادهای محلی، زمینهساز شکلگیری جامعهای منسجم و برخوردار از هویت اسلامی خواهد بود.
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