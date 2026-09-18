وقوع تنش میان نظامیان صهیونیست و ارتش لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، منطقه دیر میماس در جنوب لبنان شاهد تنش میان ارتش این کشور و رژیم صهیونیستی بود چرا که نظامیان صهیونیست به سمت محل استقرار نیروهای لبنانی پیشروی کرده و از آنها خواستند این مرکز را تخلیه کنند.

بر اساس این گزارش، نیروهای لبنانی همزمان با پیشروی نظامیان صهیونیست تجهیزات خود را در این منطقه مستقر کردند. نظامیان اشغالگر نیز از بمب‌های صوتی در محل استقرار نیروهای ارتش لبنان استفاده و برای خروج آنها از منطقه ضرب‌الاجل تعیین کردند.

توپخانه رژیم صهیونسیتی نیز به سمت منطقه نحله واقع در جنوب لبنان خمپاره شلیک کرد.