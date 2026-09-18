  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

وقوع تنش میان نظامیان صهیونیست و ارتش لبنان

وقوع تنش میان نظامیان صهیونیست و ارتش لبنان

پیشروی نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان در ادامه تجاوزات آنها باعث وقوع تنش با نظامیان لبنانی شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، منطقه دیر میماس در جنوب لبنان شاهد تنش میان ارتش این کشور و رژیم صهیونیستی بود چرا که نظامیان صهیونیست به سمت محل استقرار نیروهای لبنانی پیشروی کرده و از آنها خواستند این مرکز را تخلیه کنند.

بر اساس این گزارش، نیروهای لبنانی همزمان با پیشروی نظامیان صهیونیست تجهیزات خود را در این منطقه مستقر کردند. نظامیان اشغالگر نیز از بمب‌های صوتی در محل استقرار نیروهای ارتش لبنان استفاده و برای خروج آنها از منطقه ضرب‌الاجل تعیین کردند.

توپخانه رژیم صهیونسیتی نیز به سمت منطقه نحله واقع در جنوب لبنان خمپاره شلیک کرد.

کد مطلب 6950654

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه