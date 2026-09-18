به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود مهدوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته الوند با اشاره به سیره امام حسن عسکری(ع) اظهار کرد: آن حضرت در دوران کوتاه شش‌ساله امامت خود، با وجود فشارهای سیاسی و امنیتی، رسالت الهی خود را انجام دادند و شیعیان را به حفظ وحدت، تقوای الهی، صبر و توجه به انتظار فرج توصیه کردند.

امام‌جمعه الوند حضرت فاطمه معصومه(س) را الگویی برای دختران دانست و گفت: زیست عفیفانه، علم، بصیرت، هجرت، نقش‌آفرینی اجتماعی، شهادت در جوانی و اثربخشی تمدنی از ویژگی‌های آن حضرت است و باید ایشان را به‌عنوان الگویی جامع به نسل دختران معرفی کرد.

مهدوی افزود: با توجه به برنامه‌ریزی دشمن برای اثرگذاری بر دختران کشور، باید پاسخ‌گویی و آفند و پدافند فرهنگی را جدی بگیریم و الگوهای مناسب و اصیل را به دختران معرفی کنیم.

اهداف دشمن تغییر نکرده است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته دفاع مقدس، اهداف دشمن در جنگ هشت‌ساله را مورد توجه قرار داد و گفت: تحلیل این جنگ نشان می‌دهد که مهار اسلام انقلابی، تضعیف و براندازی انقلاب اسلامی، تجزیه ایران، جلوگیری از سازندگی و پیشرفت کشور و حفاظت از رژیم صهیونیستی از جمله اهداف دشمن بوده است.

امام‌جمعه الوند ادامه داد: این اهداف به اعتقاد وی تغییر نکرده و تنها ابزارها و شیوه‌ها عوض شده‌اند و امروز دشمن بیشتر از جنگ ترکیبی، تحریم، فشار اقتصادی، جنگ رسانه‌ای، عملیات روانی، نفوذ و اختلاف‌افکنی قومی و مذهبی استفاده می‌کند.

مهدوی با اشاره به تحولات یمن اظهار کرد: همان‌طور که خدا خرمشهر را آزاد کرد، امروز همان خدا باب‌المندب را آزاد کرده و جبهه مقاومت را در موقعیت جدیدی از قدرت قرار داده است.

وی افزود: اگر به وعده‌های الهی باور داشته باشیم و در مسیر حق استقامت کنیم، این سنت الهی شامل حال ما نیز خواهد شد و قله نهایی فتح خواهد شد.

امام‌جمعه الوند با اشاره به آنچه «دویست شب حضور مردم ایران در میدان» عنوان کرد، گفت: مردم ایران با باور به این سنت‌ها در میدان هستند و ان‌شاءالله نصرت الهی را با استقامت نهایی خواهند چشید.

تأکید بر پرداخت مطالبات گندم‌کاران

وی در ادامه با اشاره به ضرورت حمایت از تولیدکنندگان اظهار کرد: هر اقدامی که موجب رونق تولید شود باید مورد حمایت قرار گیرد.

مهدوی افزود: گندم‌کاران و تولیدکنندگان گندم چند ماه است وجوه مربوط به تولیدات خود را دریافت نکرده‌اند و دولت باید هرچه سریع‌تر برای پرداخت مطالبات آنان اقدام و از تولیدکنندگان گندم حمایت کند.

امام‌جمعه الوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز سال تحصیلی و برگزاری جشن عاطفه‌ها گفت: این برنامه برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند برگزار می‌شود و از مردم و نمازگزاران درخواست می‌کنیم در تأمین لوازم‌التحریر، کیف و کفش دانش‌آموزان نیازمند مشارکت کنند.

انتقاد از هنجارشکنی در پارک بانوان الوند

مهدوی در پایان با انتقاد از آنچه هنجارشکنی در پارک بانوان الوند خواند، گفت: متأسفانه در این مکان هنجارشکنی‌هایی صورت گرفته و مسئولان باید در این زمینه پاسخگو باشند.

وی همچنین با اشاره به جشن «ایران جان» اظهار کرد: در این مراسم نیز به حرمت خلبان شهید شهر الوند توجه لازم نشد و با وجود اعتراض، اقدام مؤثری صورت نگرفت.

امام‌جمعه الوند تأکید کرد: انتظار داریم مسئولانی که باید پاسخگو باشند، در این زمینه پاسخ مناسبی ارائه کنند و با این‌گونه ناهنجاری‌ها برخورد شود.