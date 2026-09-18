حریفان میکس دوبل تنیس روی میز مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی رقابت های میکس دوبل بازی های آسیایی انجام شد و دو تیم میکس دوبل ایران که برای نخستین بار در تاریخ بازی های آسیایی در این بخش به مصاف رقبا خواهند رفت حریفان خود را شناختند.

تیم میکس دوبل آرین غفاری و مهشید اشتری در نخستین دیدار خود با تیم ملی ملی میکس دوبل تایلند دیدار خواهند کرد. تیم میکس دوبل غفاری و اشتری در صورت پیروزی در گام بعد با تیم ملی میکس دوبل اندونزی مسابقه خواهند داد.

دیگر تیم میکس دوبل ایران در بازی های آسیایی متشکل از بنیامین فرجی و ستایش ایلوخانی در اولین دیدار خود به مصاف اندونزی خواهند رفت و در صورت پیروزی در مرحله بعد به مصاف کره جنوبی خواهند رفت.

کاروان تنیس روی میز ایران در بازی های آسیایی با سرپرستی علیرضا خلیلی نیا در این مسابقات حاضر می باشد و جمیل لطف الله نسبی و سیما لیموچی هدایت مردان و زنان پینگ پنگ ایران در این مسابقات را برعهده دارند.