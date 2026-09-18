به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز جمعه در آیین افتتاح ساختمان اداری شهرداری باوج از توابع بخش ابوالفارس رامهرمز با اشاره به ظرفیت بالای تولید نفت و پتانسیل‌های توسعه‌ای این منطقه اظهار کرد: این دیار همواره دین خود را به انقلاب و میهن ادا کرده و مجموعه دست‌اندرکاران صنعت نفت نیز برای توسعه این بخش پای کار هستند.

وی با اشاره به پروژه‌های عمرانی در دستور کار افزود: برای ساخت پل مورد نیاز منطقه، رایزنی‌های لازم با مدیرعامل مناطق نفت‌خیز جنوب انجام شده و با وجود بازسازی پل فعلی، احداث یک پل جدید ضروری است که عملیات اجرایی آن دنبال خواهد شد.

استاندار خوزستان به پروژه احداث راه دسترسی اشاره و تصریح کرد: شرکت‌های نفتی در زمینه جاده کمک‌هایی داشته‌اند و تاکید شده عملیات اجرایی هرچه سریع‌تر آغاز و موانع پیمانکاری برطرف شود، ضمن اینکه عملیات اجرایی جاده ۲۳ کیلومتری منطقه نیز آغاز شد.

موالی‌زاده با تاکید بر اینکه تکمیل این زیرساخت‌ها موجب تحول و خروج منطقه از بن‌بست ارتباطی می‌شود خاطرنشان کرد: مطالبات و مسائل مطرح‌شده از سوی مسئولان محلی از جمله موضوعات تقسیمات کشوری را در سطح استان و مرکز پیگیری می‌کنیم تا با اتکا به ظرفیت‌های نفتی، آینده روشنی برای ابوالفارس رقم بخورد.