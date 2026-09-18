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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

بخش ابوالفارس رامهرمز از بن‌بست خارج می‌شود

بخش ابوالفارس رامهرمز از بن‌بست خارج می‌شود

رامهرمز - استاندار خوزستان گفت: با احداث پل جدید و جاده دسترسی، بخش ابوالفارس رامهرمز به طور کامل از بن‌بست خارج می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز جمعه در آیین افتتاح ساختمان اداری شهرداری باوج از توابع بخش ابوالفارس رامهرمز با اشاره به ظرفیت بالای تولید نفت و پتانسیل‌های توسعه‌ای این منطقه اظهار کرد: این دیار همواره دین خود را به انقلاب و میهن ادا کرده و مجموعه دست‌اندرکاران صنعت نفت نیز برای توسعه این بخش پای کار هستند.

وی با اشاره به پروژه‌های عمرانی در دستور کار افزود: برای ساخت پل مورد نیاز منطقه، رایزنی‌های لازم با مدیرعامل مناطق نفت‌خیز جنوب انجام شده و با وجود بازسازی پل فعلی، احداث یک پل جدید ضروری است که عملیات اجرایی آن دنبال خواهد شد.

استاندار خوزستان به پروژه احداث راه دسترسی اشاره و تصریح کرد: شرکت‌های نفتی در زمینه جاده کمک‌هایی داشته‌اند و تاکید شده عملیات اجرایی هرچه سریع‌تر آغاز و موانع پیمانکاری برطرف شود، ضمن اینکه عملیات اجرایی جاده ۲۳ کیلومتری منطقه نیز آغاز شد.

موالی‌زاده با تاکید بر اینکه تکمیل این زیرساخت‌ها موجب تحول و خروج منطقه از بن‌بست ارتباطی می‌شود خاطرنشان کرد: مطالبات و مسائل مطرح‌شده از سوی مسئولان محلی از جمله موضوعات تقسیمات کشوری را در سطح استان و مرکز پیگیری می‌کنیم تا با اتکا به ظرفیت‌های نفتی، آینده روشنی برای ابوالفارس رقم بخورد.

کد مطلب 6950651

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