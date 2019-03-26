بسیج امکانات سازمان تبلیغات اسلامی برای کمک رسانی به مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، احکام مطالباتی حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به مدیران کل و رؤسای مؤسسات و مجامع وابسته این سازمان برای کمک به آسیب دیدگان، مسافران و در راه ماندگان ابلاغ شد. دراین حکم آمده است:

مدیران کل تبلیغات اسلامی استان‌ها و رؤسای محترم مؤسسات و مجامع وابسته

سلام علیکم

وقوع سیلاب در نقاط گوناگون ایران اسلامی که از استان‌های گلستان و مازندران آغاز شده و متأسفانه هم اکنون در بسیاری از مناطق کشور اعم از خوزستان و فارس و… خسارت‌های مالی و جانی ایجاد کرده، موجب تأثر همه مردم از جمله اینجانب شده است. بی‌تردید سازمان تبلیغات اسلامی نیز موظف است همه توان خود را برای کمک به آسیب دیدگان این حوادث بسیج کند؛ چرا که مبلغین اسلام ناب نباید خود را از مسائل و آلام مردم جدا فرض کنند؛ بلکه باید خود را موظف به حضور در عرصه‌های خطیر خدمات اجتماعی بدانند.

بر همین اساس لازم می دانم تا موارد مهمی را متذکر شوم:

۱- لازم است کلیه ساختمان‌های متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی در استان‌های حادثه‌دیده اعم از ادارات کل، ادارات شهرستانی، حوزه هنری، سینماها، مدارس، مراکز فرهنگی- تبلیغی، پایگاه‌ها و… با همکاری گروه‌های فرهنگی خودجوش، مهیای میزبانی از مردم، مسافران و در راه ماندگان باشد و مدیران کل استانی و مدیران ستادی به نحو مطلوب این آمادگی و امکان را در ورودی‌ها و مراکز تجمع شهرها اطلاع‌رسانی کنند.

۲- مساجد، حسینیه‌ها، هیئات و مؤسسات قرآنی و مراکز فرهنگی- تربیتی حتماً آماده اسکان و خدمت به مسافران، در راه ماندگان و افراد آسیب دیده باشد؛ لذا لازم است مدیران استانی با سازماندهی و پشتیبانی ایشان زمینه را برای خدمت رسانی آنها آماده نمایند.

۳- حضور جهادی همه فعالین فرهنگی- مردمی به خصوص روحانیون برای کمک میدانی، در التیام بخشی آلام و تلطیف روحی محیط بحران بسیار ضروری و مؤثر است؛ لذا مقتضی است مدیران سازمان با تشکیل ستاد فرهنگی همه ظرفیت‌های مردمی مرتبط با سازمان را برای حضور جهادی در صحنه یا جمع آوری کمک‌های مردمی بسیج نمایند.

۴- انعکاس مسائل و دردهای مردمِ آسیب دیده و در عین حال آرامش بخشی به فضای روانی ملتهب فعلی از وظایف قطعی هر مجموعه رسانه‌ای یا هنری است؛ برهمین اساس حضور همه جانبه مؤسسه‌های رسانه‌ای یا هنری مرتبط با سازمان در صحنه و عمل به تکالیف انقلابی شأن ضروری است.

۵- توجه به این نکته ضروری است که تشکیل ستاد فرهنگی و حضور جهادی همه مدیران سازمانی نباید مانع تکلیف اصلی سازمانی ما که پشتیبانی و سازماندهی فعالین فرهنگی- مردمی است شده و یا موجب ناهماهنگی با مسئولین اصلی مدیریت بحران شود؛ لذا شایسته است امداد رسانی هماهنگ با مسؤلان اجرایی و توسط نیروهای داوطلب سازمان و با مقدم قراردادن کار جهادی در امداد رسانی نسبت به برنامه‌های تبلیغی و فرهنگی صورت پذیرد تا بخشی از آلام مردم عزیز مناطق آسیب دیده کاسته شود.

۶- ضروری است که از روند پیشرفت اقدام‌های سازمان در استان‌های مرتبط گزارش روزانه ارسال شود.

بار دیگر بر نقش کلیدی حضور روحانیون در میانه صحنه تأکید می‌نمایم و اهتمام ویژه مدیران سازمان در این مهم را خواستارم؛ همچنین درپایان وظیفه خود می دانم تا از اقدامات جهادی و شبانه روزی طلاب و روحانیون انقلابی و ائمه جمعه ارجمند سراسر کشور و نیز مبلغان، هیئات مذهبی و خادمان مردم در ادارات تبلیغات اسلامی استان‌های آسیب دیده از سیل در هفته گذشته تشکر کنم.

و السلام علی عباد الله الصالحین

محمد قمی