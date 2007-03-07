به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به اهداف مشکوک عوامل وابسته به قدرت های استعماری برای اختلاف افکنی بین مسلمانان، اظهار داشت: هدف قرار دادن زوار مظلوم اربعین حسینی اعزامی به کربلا در چهارچوب اهداف قدرت های استعماری و به منظور دامن زدن به اختلافت مذهبی و وحدت و همبستگی مردم عراق صورت گرفته است.

وی با اشاره به اهمال نیروهای خارجی در انجام وظایف خویش افزود: افزایش خشونت و هدف قرار گرفتن مردم عراق، بیانگر اهمال نیروهای اشغالگر در انجام وظایف خویش بوده که متاسفانه باید هزینه های آن را مردم بی گناه عراق بپردازند.

سخنگوی وزارت خارجه ضمن ابراز همدردی باخانواده قربانیان این حادثه، مردم و دولت عراق گفت: هوشیاری و بردباری و حفظ وحدت مردم عراق در برابر تحرکات تروریست های بدخواه و وابسته به قدرت های استکباری، بهترین رویکرد به منظور خنثی سازی توطئه های جاری است.