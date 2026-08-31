  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

توضیحات سازمان دامپزشکی کشور درباره گوشت با برچسب «غیر بره»

توضیحات سازمان دامپزشکی کشور درباره گوشت با برچسب «غیر بره»

سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد: گوشت‌های بسته‌بندی شده با برچسب «غیر بره» از نظر بهداشتی مشکلی ندارد، اما لازم است مصرف کنندگان به طور دقیق از نوع محصول مطلع باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اکبرشاهی، سرپرست معاونت بهداشت، پیشگیری و ایمنی غذایی سازمان دامپزشکی با تاکید بر این‌که هرگونه کشتار دام در کشتارگاه‌های رسمی کشور تحت ضوابط و نظارت مستمر دامپزشکان صورت می‌گیرد، تصریح کرد: تمامی گوشت‌های حاصل از کشتارگاه‌های تحت نظارت دامپزشکی جدا از این‌که چه نوع دامی باشند، از نظر ایمنی بهداشتی از سلامت کامل برخوردارند و شهروندان می‌توانند با خیالی آسوده از این محصولات استفاده کنند.

وی درباره عرضه گوشت گوسفندی با برچسب «غیر بره» اظهار کرد: وقتی گوشت برچسب معرفی و مهر دامپزشکی دارد، به این معنی است که تحت نظارت بهداشتی دامپزشکی تهیه شده و مراحل معاینه دام قبل از کشتار، در حین و بعد از کشتار انجام شده است.

اکبرشاهی افزود: در صورت سلامت دام و روند کشتار، علاوه‌بر مهر تائید دامپزشکی، نر یا ماده بودن لاشه دام هم با برچسب‌های رنگی آبی برای نر و زرد برای ماده مشخص می‌شود.

سرپرست معاونت بهداشت، پیشگیری و ایمنی غذایی سازمان دامپزشکی با تاکید بر این‌که ضوابط و دستورالعمل‌های بهداشتی تهیه گوشت باید در مراحل بسته‌بندی نیز با جدیت اجرا شود،تصریح کرد: در صورت ضرورت به مشخص شدن نوع دام کشتار شده در گوشت بسته‌بندی بر اساس تقاضای انجمن صنفی‌های مرتبط، باید برنامه‌ریزی دقیق و اصولی با همکاری انجمن‌های صنفی مربوطه صورت پذیرد تا امکان درج نوع دام کشتاری بر روی بسته‌بندی و پیشگیری از تخلفات احتمالی صورت پذیرد تا مصرف‌کنندگان به طور دقیق از نوع محصول مطلع باشند، چراکه در این مورد، دام‌هایی مانند بز و بزغاله، میش و دام غیر پرواری هم «غیر بره» محسوب می‌شوند.

وی، نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات تجاری را خارج از حیطه تکالیف و اختیارات دامپزشکی خواند و گفت: مسائلی مانند پایین‌تر بودن قیمت این محصولات و یا درجه‌بندی کیفیت آنها به تشکل‌های صنفی و سازمان تعزیرات مربوط است.

اکبرشاهی در پایان با تاکید بر اینکه حفظ سلامت غذایی مردم خط قرمز سازمان دامپزشکی است تاکید کرد: ایمنی بهداشتی مواد غذایی که قرار است وارد سفره مردم شود، باید در بالاترین سطح و بدون هیچگونه تعارف و مصلحت‌اندیشی تامین شود.

کد مطلب 6932869

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها