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۱۶ فروردین ۱۳۹۸، ۱۳:۲۹

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جاذبه های تاریخی و طبیعی استان مرکزی از دریچه دوربین

جاذبه های تاریخی و طبیعی استان مرکزی از دریچه دوربین

اراک- استان مرکزی با توجه به قدمت تاریخی و اقلیم خود، از جاذبه‌های گردشگری تاریخی، طبیعی و مذهبی متعددی بهره مند است و ده‌ها منطقه نمونه توریستی دارد.

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خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: بهار طبیعت مجالی برای دیدار از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی سرزمین آفتاب است تا در کنار نجوای حیات دوباره آبشارها، تاریخی چند هزار ساله را به نظاره بنشینیم.

مناطق نمونه گردشگری آب‌گرم و سرچشمه محلات، غار نخجیر، شهر نراق، منطقه بوجه در خمین، بیت تاریخی امام خمینی (ره)، سراب عباس‌آباد شازند، موزه تاریخی چهار فصل اراک، بازار تاریخی اراک، تالاب و کویر میقان و… از جمله مناطق نمونه گردشگری در سطح استان بوده که در ایام نوروز پذیرای مسافران هستند.

همچنین روستاهای هزاوه و انجدان در شهرستان اراک و وفس در شهرستان کمیجان از روستاهای هدف گردشگری استان مرکزی با سابقه فرهنگی و تاریخی و ویژگی‌های معماری خاص و مسجد جامع و آثار تاریخی ساوه، دستکن ها و سنگ نگاره‌های تیمره خمین، غار سفیدخانی و چشمه چپقلی اراک، محوطه تاریخی خورهه در محلات، منطقه شکار ممنوع تالاب میقان اراک، غار سوله خونزا، غار کبوتر و غار آسیلی از دیگر جاذبه‌های دیدنی استان مرکزی است.

کد مطلب 4581841

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