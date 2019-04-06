ثبت بیش از ۷۴ میلیون نفر شب اقامت تا پایان روز ۱۴ فروردین ۹۸

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی تیموری معاون گردشگری و رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر گفت: همه استان‌هایی که درگیر سیل بودند باید مستندات مربوط به خسارت به آثار تاریخی، صنایع دستی و گردشگری را به سازمان ارسال کنند تا از طریق رئیس سازمان میراث فرهنگی در هیئت دولت پیگیری شود.

او با تقدیر از تلاش تمام دستگاه‌ها در ستاد افزود: آخرین آمار بدون احتساب آمار ۱۵ فروردین، ۷۴ میلیون و ۳۰۰ اقامت شبانه ثبت شده است به طور میانگین می‌توان گفت ۱۸ میلیون نفر در طول نوروز سفر کرده اند، با وجود شرایط آب و هوایی و شرایط جوی، ۶ درصد افزایش در اقامت را نسبت به سال گذشته داشته ایم.

تیموری افزود: با توجه به شرایط جوی تعداد رفت و آمد در جاده‌ها کمتر و ماندگاری در شهرها و استان‌ها بیشتر شد و تعداد سفرهای بین شهری به حداقل رسید تعداد اقامت شبانه، بیانگر این است که سفر به عنوان اولویت در سبد خانوار ایرانی‌ها قرار گرفته است و به رقم فشارهای اقتصادی که پیش بینی می‌شد سفرها کاهش پیدا کند، اینچنین نبوده است.

معاون گردشگری افزود: روزهای نخست با ۲۲ و ۲۳ درصد رشد نسبت به سال گذشته آغاز شد اما با اتفاقاتی که افتاد و شرایط بد آب و هوا این رقم در روزهای بعدی کاهش پیدا کرد.

او اضافه کرد: گردشگری ورودی در طول ۱۴ روز گذشته عدد ۱۸۳ هزار و ۲۸۰ نفر نسبت بوده است که این رقم نسبت سال گذشته ۷۱/۱۶ درصد افزایش داشته است، این تعداد گردشگر خارجی به رغم اقدامات خصمانه و ظالمانه آمریکایی‌ها برای انزوای ایران نشان می‌دهد میل گردشگران خارجی برای حضور در ایران رو به افزایش است.

تیموری تصریح کرد: گردشگری خروجی کاهش داشته ۳۷۷ هزار نفر به خارج از کشور سفر کرده اند که نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد کاهش داشته است، در مجموع به رغم همه این شرایط گردشگری در نوروز ۹۸ هم شرایط خوبی داشت و حرکت رو به جلو بود.

معاون گردشگری ادامه داد: متأسفانه آمار تصادفات بسیار دردناک است همه دستگاه‌ها باید با اجرای برنامه‌های فرهنگی در طول مسیر، در کاهش تصادفات جاده‌ای نقش داشته باشند، ۳۹۱ کشته در ایام نوروز بسیار دردناک است.

او ادامه داد: نمایشگاه‌ها امسال با استفاده از نقاط قوت استان‌ها برگزار می‌شود، برنامه ملی توسعه گردشگری از سال ۹۸ آغاز می‌شود، سازوکار برند گردشگری آماده شده است، نظام جامع آموزش گردشگری نیز برنامه ریزی شده است که در طول سال ۹۸ انجام می‌شود، اجرای فاز اول حساب‌های اقماری گردشگری هم با هماهنگی سازمان جهانی گردشگری و همکاری بانک مرکزی انجام می‌شود.

مصیب امیری مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس گفت: ساماندهی اماکن تاریخی از پیش از تعطیلات آغاز شد، با توجه به حادثه تلخی که در این استان اتفاق افتاد شاهد کاهش سفرها از ۵ فروردین به استان فارس بودیم.

امیری ادامه داد: با توجه به آب و هوای خوب استان پیش بینی می‌شود در ماههای آینده نیز استان فارس و شهر شیراز میزبان مسافران و گردشگران داخلی و خارجی باشد.

سید حکمت الله موسوی مدیرکل میراث فرهنگی استان خوزستان گفت: امسال بارندگی‌های خوبی در استان خوزستان وجود داشت و همه چیز برای میزبانی از مسافران و گردشگران نوروزی فراهم شده بود، اما متأسفانه جاری شدن سیل وضعیت را طور دیگری رقم زد.

او تصریح کرد: خوشبختانه با همکاری و هماهنگی تمام دستگاه‌های استان وضعیت در حال حاضر تحت کنترل است.

مهدی جمال مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان گفت: رشد ۲۹ درصدی در بحث اقامت تا ۱۳ فروردین در استان سمنان رخ داد، ظرفیت تأسیسات گردشگری استان سمنان در نوروز ۹۸ به طور کامل اشغال شده بود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان گفت: در ایام تعطیلات نوروز در استان سمنان به ازای هر ۵ کیلومتر به سیاه چادر برای معرفی آئین‌های عشایر و عرضه محصولات و تولیدات این قشر برپا شد.

آذرپور معاون گردشگری استان گیلان گفت: ۷۷۰ برنامه در قالب نوروزگاه ها و برنامه‌های فرهنگی در ایام نوروز برای مسافران برگزار شد.

او تصریح کرد: اقامت در بوم گردی‌ها در استان گیلان ۶ درصد رشد داشته است اما متأسفانه بازتاب رسانه‌ای سیل باعث کاهش اقامت و سفر به استان گیلان شد.

ابراهیم کریمی مدیرکل میراث فرهنگی استان گلستان گفت: بسیاری از استان‌ها درگیر سیل بودند اما تعداد زیادی از شهرستانهای ما ظرفیت پذیرش گردشگر را داشتند که متأسفانه با تبلیغاتی که شد این طور به نظر می‌رسید که تمام استان با مشکل سیل درگیر بودند و نمی‌توانستند میزبان گردشگران باشند. ما آماده بودیم فصل جدیدی در گردشگری استان باز شود اما متأسفانه با بروز سیل این امر مهم حاصل نشد. ما همچنان درگیر سیل هستیم چراکه رودخانه‌های فصلی با آب شدن برف پرآب شده اند، امیدواریم با همکاری دستگاه‌ها این مشکلات برطرف شود.

در این جلسه نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد گزارش‌های خود را ارائه دادند.