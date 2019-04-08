حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام و انتخاب رشته برای شرکت در پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری مهرماه سال ۱۳۹۸ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی موضوع قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۰ شهریور سال ۹۲ مجلس شورای اسلامی و مصوبات پانزدهمین و شانزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو ۸ و ۱۲ دیماه ۱۳۹۷ از ۲۰ اسفند ۹۷ آغاز شده است.
وی افزود: دفترچه راهنمای ثبتنام از ۱۷ بهمن ۹۷ منتشر شده است و کلیه داوطلبان متقاضی ثبتنام و انتخاب رشته برای شرکت در پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری مهر ماه سال ۱۳۹۸ موضوع قانون سنجش و پذیرش دانشجو میتوانند در این مرحله ثبت نام کنند.
مشاور عالی سازمان سنجش افزود: ثبتنام و انتخاب رشته برای گزینش در رشتههای تحصیلی که پذیرش در آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) صورت میپذیرد منحصراً به صورت اینترنتی از دوشنبه ۲۰ اسفند ۹۷ آغاز شده است و تا روز ۶ شهریور ماه ۹۸ ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد: تا امروز دوشنبه ۱۹ فروردین ۹۸ تعداد ۵ هزار و ۷۶ نفر در این رشتهها ثبت نام کرده اند.
توکلی گفت: دفترچه راهنمای ثبتنام و جدول کد رشته محلهای مربوط به این پذیرش از ۱۷ بهمن ۹۷ بر روی پایگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش قرار دارد.
وی افزود: کلیه داوطلبان و متقاضیان میتوانند بر اساس ضوابط و شرایط مندرج دفترچه راهنمای مربوط در این بازه زمانی ۶ ماهه (اسفند ۹۷ تا شهریور ۹۸) به پایگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبتنام و تکمیل فرم انتخاب رشته (حداکثر ۱۰۰ کد رشته) به روش اینترنتی، اقدام کنند.
مشاور عالی سازمان سنجش گفت: با توجه به اینکه برخی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بعد از انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام ظرفیتهای جدید یا اصلاحاتی را به این سازمان اعلام کردهاند، اطلاعیه اصلاحات ۳۰ اردیبهشت ۹۸ در سایت سازمان سنجش منتشر میشود و داوطلبان متقاضی میتوانند در صورت تمایل کد رشته محلهای انتخابی خود را ویرایش کنند.
توکلی تاکید کرد: فهرست کد رشته محلهای مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی از ۲۶ اسفند ۹۷ از طریق سایت دانشگاه آزاد اطلاع رسانی شده است.
به گزارش مهر، تکالیف، مدارک لازم و مراحل ثبتنام اینترنتی در این نوع پذیرش اعلام شده است.
داوطلب متقاضی شرکت در پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) باید یکایک اقدامات زیر را به موقع و در مهلت مقرر انجام دهد:
۱- مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور.
۲- دریافت دفترچه راهنمای ثبتنام از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان و مطالعه آن.
۳- تهیه فایل عکس اسکن شده داوطلب بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام.
۴- ثبتنام و انتخاب رشته از طریق سایت اینترنتی سازمان در زمان مقرر (۲۰ اسفند ۹۷ تا ۶ شهریور ۹۸)
تذکرات لازم:
۱- اخذ دیپلم نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ حداکثر تا تاریخ ۳۱ مرداد ۹۸، دارا بودن مدرک پیشدانشگاهی و یا اخذ مدرک پیشدانشگاهی حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۸ و یا دارا بودن دیپلم نظام قدیم و یا مدرک کاردانی (با تاریخ اخذ حداکثر تا ۳۱ شهریور ۹۸) برای کلیه داوطلبان الزامی است.
۲- دارندگان دیپلم فنی و حرفهای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که فاقد مدرک پیش دانشگاهی و یا مدرک کاردانی هستند حق ثبت نام و شرکت در این مرحله را ندارند و در صورت ثبت نام و انتخاب رشته به عنوان متخلف شناخته شده و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.
۳- نظر به اینکه گزینش دانشجو در این مرحله بر اساس سوابق تحصیل (معدل کتبی دیپلم)، صورت خواهد گرفت؛ لذا کلیه متقاضیان (دیپلمههای نظام آموزشی ۳-۳-۶، نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی، نظام قدیم چهارساله دبیرستان و همچنین دیپلمههای فنی و حرفهای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که دارای مدرک پیش دانشگاهی و یا کاردانی هستند) باید معدل کل و یا معدل کتبی خود را به صورت صحیح در تقاضانامه ثبتنام اینترنتی درج کنند.
داوطلبان توجه داشته باشند در صورت مغایرت معدل کل و یا معدل کتبی واقعی با معدل کل و یا معدل کتبی اعلام شده در تقاضانامه ثبت نامی، از ثبتنام پذیرفته شدگان ممانعت به عمل آمده و قبولی آنها لغو میشود.
تبصره ۱: داوطلبان نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ پس از ثبت نام در این مرحله از پذیرش لازم است، پس از دریافت مدرک دیپلم حداکثر تا تاریخ ۳۱ مرداد ۹۸ با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به درج معدل کتبی دیپلم خود در تقاضانامه ثبت نامی اقدام کنند.
تبصره ۲: داوطلبان دیپلم فنی و حرفهای و یا کاردانش نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ و دیپلمههای فنی و حرفهای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که دارای مدرک پیش دانشگاهی و یا کاردانی هستند و فاقد معدل کتبی دیپلم هستند، باید معدل کل دیپلم متوسطه خود را عیناً در بند ۱۶ تقاضانامه اینترنتی ثبت نام درج کنند.
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