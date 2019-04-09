به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است:

سوم شعبان، زادروز ولادت با سعادت حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) یادآور تجلی نشان پاسداری بر تارک تاریخ است.

نشانی که از مکتب حسینی (ع) الهام گرفته و در وادی آزادی خواهی، ظلم ستیزی و مظلوم یاری و مقاومت در مقابل ستمگران تاریخ معنا پیدا کرده است.

وقوع انقلاب اسلامی، شکل گیری نظام مقدس اسلامی و حرکت متعالی به سوی پایه گذاری تمدن نوین اسلامی از مسیر جامعه و دولت اسلامی همگی از مشرب فکری مکتب حسینی (ع) نشأت گرفته است و در این مسیر تحولی و در عرصه‌های گوناگون پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و صیانت از دستاوردها و ارزش‌های انقلاب، به طور حتم پاسداران و جانبازان نقش فوق العاده ای داشته‌اند.

در این بیانیه آمده است: دوران باشکوه چهل سال مقاومت و پایداری برای حفظ استقلال و آزادی و مقابله با انواع توطئه‌های شیطانی جبهه استکبار به سرکردگی آمریکای جهانخوار و صهیونیست پلید، مملو از فداکاری و ایثار پاسداران و جانبازان عزیز می‌باشد، بطوری که در بیانات حضرت امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) همواره بر این واقعیت گرانقدر مهر تأیید زده شده است.

در ادامه بیانیه نیروی انتظامی با اشاره به وقایع اخیر تأکید شده است: وقوع حوادث سخت طبیعی در روزهای آغازین سال جدید و جاری شدن سیل ویرانگر در برخی مناطق کشور عزیزمان، قاطبه فرزندان غیور ملت صبور و بصیر ایران اسلامی در نهادهای مختلف حاکمیتی و اجتماعی، علی الخصوص سازمان‌های نیروهای مسلح را به عرصه خدمتگزاری و پاسداری از جان و مال و عرض هموطنان سیل زده و امدادرسانی به آنان کشاند و در این میدان خدمت حضور مخلصانه پاسداران و جانبازان بسی جای مباهات و افتخار دارد.

در بخش پایانی بیانیه ناجا آمده است: به برکت حقیقت ماه شعبان المعظم که در تعالیم مکتبی به ماه پیامبر اعظم (ص) معرفی شده است، با وجود دشمنی‌های ظالمانه سردمداران سفاک و تروریست پرور رژیم آمریکا و اذناب و دنباله‌های فاسد منطقه‌ای آن در طرح ریزی انواع تحریم و توطئه‌های شیطانی بر علیه نظام مقدس اسلامی و نهادهای خدمتگزار، ملت بزرگ ایران مقتدر و نهادهای انقلابی برخاسته از متن ملت همچون سپاه و نیروی انتظامی با اتحاد و انسجام و در سایه سار رهبری‌های حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) از این مقطع سرنوشت ساز تاریخی عبور کرده و آینده‌ای توأم با سربلندی و عظمت را رقم خواهد زد.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که مفتخر به حضور و نقش آفرینی جمع کثیری از پاسداران و جانبازان در سازمان خود می‌باشد ضمن تبریک این مناسبت نورانی (روز پاسدار و روز جانباز) بر قاطبه پاسداران غیور و جانبازان عزیز و مردم غیرتمند ایران اسلامی اعلام می‌دارد: در عمل به رسالت مکتبی و سازمانی خود همواره در خدمتگزاری به مردم مؤمن و شریف کشور عزیزمان ایران و تأمین نظم و امنیت و آرامش در خور شأن آنان ثابت قدم بوده و با وحدت و همدلی خالصانه با سایر برادران خود در دیگر سازمان‌های نیروهای مسلح به تأکید، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش و بسیج چونان ید واحده عمل خواهد نمود.