به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه، مهدی قنادی با اشاره به وقوع سیلاب در تعدادی از استانهای کشور و لزوم کمک رسانی به هموطنان آسیب دیده از این بحران اظهار داشت: در این راستا گروهی از اشخاص یا مؤسسات با تبلیغات و معرفی شماره حساب، مردم را به واریز کمکهای نقدی به حسابهای بانکی تشویق و ترغیب میکنند.
وی افزود: حسب گزارشهای واصله و بنا بر به تجارب گذشته به ویژه در زلزله سال ۹۶ ازگله کرمانشاه، ممکن است در نحوه مصرف مبالغ یا اموال جمع آوری شده از سیاستهای کلی دولت که مبتنی بر نیازسنجی و اختصاص وجوه به بخشهای ضروریتر حسب برآوردهای کارشناسی است بعضاً متابعت نکنند.
مسئول روابط عمومی دادسرای کرمانشاه گفت: با توجه به اینکه این امر موجب تضییع اموال عمومی یا تخطی از حدود اجازه اولیهای اهدا کننده کمکهای نقدی میتواند باشد، از همین روی و با توجه به ماده ۲۴ آئیننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور که مسئولیت جذب، هدایت و توزیع امکانات و کمکهای غیر دولتی داخلی و خارجی اعم از منقول و غیرمنقول و وجوه نقدی را برعهده جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران نهاده است و هرگونه دخل و تصرف، استفاده، توزیع و تصاحب کمکهای یاد شده، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع اعلام کرده است و مقرر است کلیه افراد و موسساتی که قصد کمک به سیلزدگان را دارند صرفاً به هلال احمر و کمیته امداد امام خمینی (ره) مراجعه کنند.
وی در خصوص وظایف هلال احمر در این رابطه هم تاکید کرد: این نهاد باید به مؤسسات و سازمانهای مردم نهاد سفارش کند تا در تبلیغات و اطلاع رسانیها شماره حسابهای مورد نظر همکاری با جمعیت هلال احمر را قید کنند.
قنادی همچنین افزود: گزارش هفتگی میزان مبالغ جمع آوری شده و نحوه مصرف مبالغ باید به دادسرا ارسال و از سوی دیگر برای عموم مردم اطلاع رسانی و شفاف سازی شود.
وی متذکر شد: تهیه و توزیع هرگونه کالا و خدمات در چارچوب نیازهای تعیین شده، با هماهنگی مرکز عملیات اضطراری(EOC) و معاونت داوطلبان جمعیت هلال احمر استان صورت گیرد.
این مسئول در پایان یادآور شد: در این راستا به لحاظ پیشگیری از وقوع جرایم و ضرورت ساماندهی دقیق کمکهای مردمی و پاسخگویی به مردم عزیز کشور هر گونه جمعآوری کمکهای مردمی جز از طریق حسابهای رسمی جمعیت هلال احمر و کمیته امداد ممنوع بوده و با آن برخورد قانونی به عمل خواهد آمد نهادها و مؤسسات که قصد جمعآوری کمکهای مردمی را دارند صرفاً میتوانند با هماهنگی هلال احمر اقدام کنند.
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