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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۷

آیت‌الله دری: اختلاف سیاسی به دشمنی و تخریب شخصیت‌ها تبدیل نشود

آیت‌الله دری: اختلاف سیاسی به دشمنی و تخریب شخصیت‌ها تبدیل نشود

اراک – نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی گفت: اختلاف نظرهای سیاسی و اجتماعی نباید به توهین، تخریب شخصیت و هتک حرمت افراد منجر شود و رعایت اخلاق و انصاف باید در همه شرایط مورد توجه قرار گیرد.

به‌گزارش‌خبرنگارمهر،آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی صبح پنجشنبه در درس تفسیر قرآن کریم اظهار کرد: قرآن کریم نسبت به عیب‌جویی، تحقیر، غیبت، تهمت، سخن‌چینی و هر رفتاری که موجب هتک حرمت و آسیب به آبروی انسان‌ها شود، هشدار جدی داده است.

وی افزود: هر رفتاری از جمله نگاه، اشاره، حالت چهره، بی‌اعتنایی، نوشته یا تصویر که با هدف کوچک شمردن و تحقیر دیگران انجام شود، می‌تواند مصداق تعرض به شخصیت افراد باشد.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: همان‌گونه که تعرض به مال و حقوق افراد نادرست است، هتک آبرو و شخصیت آنان نیز مورد نهی جدی قرآن کریم قرار گرفته و انسان باید نسبت به زبان و رفتار خود مراقبت داشته باشد.

وی ادامه داد: مؤمنان برادر یکدیگر هستند و این برادری اقتضا می‌کند که حتی در شرایط اختلاف نظر و رقابت سیاسی نیز حرمت افراد حفظ شود و اختلافات به دشمنی، توهین و تخریب شخصیت‌ها کشیده نشود.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: جامعه در مسائل سیاسی و اجتماعی نیازمند اخلاق، انصاف و رعایت حرمت اشخاص است و نباید اختلاف دیدگاه‌ها موجب شود خدمات و اقدامات مثبت افراد نادیده گرفته شود یا همه عملکرد آنان صرفاً از منظر اختلافات سیاسی مورد قضاوت قرار گیرد.

وی با اشاره به آیات سوره همزه درباره دلبستگی افراطی به مال و قدرت افزود: ثروت و امکانات مادی نباید موجب خودبزرگ‌بینی، برتری‌جویی و تحقیر دیگران شود، چراکه هیچ‌یک از این امکانات موجب جاودانگی انسان نخواهد شد.

آیت الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: قرآن کریم نسبت به رفتارهایی که ناشی از غرور و خودبرتربینی بوده و به تحقیر دیگران و تضییع حقوق آنان منجر می‌شود، هشدار داده است.

کد مطلب 6971527

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