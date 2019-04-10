مصرف زیاد ویتامین D منجر به نارسایی کلیوی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در یک مورد نادر، یک مرد ۵۴ ساله بعد از بازگشت از سفر از اسیای جنوب شرقی و گذراندن زمان‌های طولانی در کنار ساحل و زیر نور خورشید، مبتلا به آسیب کلیوی تشخیص داده شد.

بعد از آزمایشات مشخص شد مرد دارای دوز بالا ویتامین D در خونش است و توصیه شد باید روزانه 8000 IU از این میزان ویتامین را کم کند.

میزان مجاز مصرف روزانه ویتامین D ، 400-1000 IU است که البته برای افراد بزرگسال در معرض ریسک بالا پوکی استخوان و برای سالمندان میزان 800-2000 IU توصیه می‌شود.

«بورن آگوستی»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه تورنتو، در این باره می‌گوید: «اگرچه مسمومیت با ویتامین D به خاطر خواص درمانی آن، اتفاقی نادر است، اما قابلیت دسترسی آسان به آن می‌تواند گاهی اوقات منجر به ایجاد خطر برای افراد ناآگاه شود.»

محققان توصیه می‌کنند بیماران و متخصصان باید از خطرات مرتبط با مصرف نامحدود ویتامین D آگاه و مطلع باشند.