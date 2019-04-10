قطار زندگی زیر ریل آب/ زندگی سیل زدگان در واگن های قطار

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - کوثر کریمی: خوزستان طی سال‌های اخیر با خشکسالی‌های زیادی دست و پنجه نرم کرده و کشاورزان این استان به دلیل همین خشکسالی، با کمبود منابع آبی مواجه بودند. عید امسال اما سیلاب از «آق قلا» و «گمیشان» استان گلستان شروع شد و در نهایت به خوزستان رسید تا بازدیدهای عیدانه با خسارت‌های ناشی از سیلاب و مرگ هموطنان رنگ ببازد.

میزان خسارت‌ها نیز در گلستان، خوزستان و لرستان بیشتر از دیگر استان‌های درگیر با سیلاب بود. در استان خوزستان بیش از ۲۰۰ روستا و شهرهای مختلف از جمله شیبان، حمیدیه، سوسنگرد، هویزه، ابوحمیظه و کارون درگیر با سیلاب شده و احشام بسیاری از دامداران این مناطق تلف شد؛ ورود آب به منازل و زیرآب رفتن اراضی کشاورزی نیز از دیگر خسارت‌ها و آسیب‌های وارده به مردم خوزستان است.

اهالی شهرها و روستاهای پایین دست سد کرخه در مرحله اول و بعد از آن شهرها و روستاهای پایین دست سد دز به مراتب خسارت‌های بیشتری را نسبت به پایین دست حوضه کارون متحمل شدند.

از شروع بهار ۹۸ هشتمین سین خوزستان سیل شده است و اهالی روستاهای سیل زده بامدژ اهواز این روزها در واگن قطار، زندگی و روزگار می‌گذرانند؛ مردمی که قطار زندگی آنها زیر ریل سیلاب غرق شده است در واگن‌های قطار به انتظار نشسته‌اند تا بلکه این سیلاب دست از سر زندگی‌هایشان بردارد.

منطقه بامدژ از توابع مرکزی شهر اهواز حدود ۱۱ روستا دارد که با سیلاب اخیر بیشتر روستاها از جمله روستاهای این منطقه که در مسیر رودخانه دز بودند به زیرآب رفتند و خسارت‌های مالی بسیاری به روستاییان وارد کرد.

در منطقه بامدژ مردم زیادی زندگی می‌کنند که پس از زیرآب رفتن روستا حدود ۳۰۰ نفر از آنان در واگن‌های قطار شرکت راه آهن زندگی خود را می‌گذرانند ولی به دلیل نبود خوراک مناسب، وسایل گرمایشی، بهداشتی و نظافتی زندگی برای آنها به سختی می‌گذرد.

بهداشت ضعیف

روسری عربی یا همان «شیله» به سر بسته و تشتی در دست دارد و به سمت بندآویز نصب شده بر واگن می‌رود؛ لباس‌هایی را که با بشکه‌های آب به سختی و در شرایط نه چندان مناسب شسته را آویزان می‌کند.

دل پری از سیلاب دارد و با نگاه نگران خانه‌های زیرآب رفته روستا می‌گوید: تمام خانه‌های روستا زیرآب رفته و در بدترین شرایط برای زنده ماندن در این واگن قطار اسکان داریم.

«ام حبیب» ادامه می‌دهد: شرایط بهداشتی ضعیف و سرویس‌های بهداشتی سیار هنوز جانمایی نشده است؛ کپسول‌های گاز را در واگن قطار کنار مکان استراحتمان گذاشته‌اند و اگر مواد غذایی باشد، آشپزی‌های ابتدایی را انجام می‌دهیم.

زندگی در امتداد ریل‌ها

کمی آن طرف تر کودکانی دور هم نشسته‌اند که این روزها خانه‌هایشان واگن قطار شده و آن طور که باید نمی‌توانند بوی بهار و سبزه‌های خیس خورده روستا را استشمام کنند.

ریل قطار جزئی از بازی کودکانشان شده و در امتداد آن، زندگی را جستجو می‌کنند؛ دیگر از خانه، کتاب، اسباب بازی و احشام که همه سرگرمی‌های بی بدیلی برای کودکان روستا محسوب می‌شوند، خبری نیست.

زندگی سخت در قطار

چفیه بر سر دارد و چوبی در دست؛ گاومیش‌ها را حرکت داده و در امتداد ریل قطار راه را طی می‌کند.

«ابوحمید» می‌گوید: نه در روستای ما بلکه در خیلی از روستاهای خوزستان احشام بسیاری تلف شده‌اند؛ این احشام زبان بسته هم مثل صاحبانشان آواره شده‌اند.

او گلایه‌ها دارد و می‌گوید: روستاها همه زیرآب رفته و مردم به سختی شاید چند دام را با خود برداشته‌اند ولی بیشتر مردم جان خود را برداشته و رفته‌اند؛ واگن‌های قطار برای زندگی هم سخت است اما حدود یک هفته اخیر در این واگن‌ها مانده‌ایم.

زندگی‌هایمان رفت و خودمان ماندیم

«ام زهرا» نیز که مستأصل شده و نگران، دست روی دست گذاشته و به فکر فرورفته است؛ از خسارت‌های ناشی از سیلاب می‌گوید و اینکه حاصل یک عمر زندگی اش یکجا زیر آب رفته و تنها خانواده اش باقی مانده‌اند.

او در آخر می‌گوید: احشام، خانه، اراضی کشاورزی و وسایل زندگی مان همه زیر آب رفته و ای کاش مسئولان قبل از بهار علاج این درد را پیش بینی می‌کردند که امروز به فکر درمان نباشیم.

مدیرکل راه آهن جنوب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خدمات رسانی راه آهن جنوب به سیل زدگان بخش بامدژ و خاور اهواز می‌گوید: با وجود آبگرفتگی و گرفتاری خطوط ریلی در آب و سیلاب اما وظیفه انسانی خود را فراموش نکرده‌ایم.

عبدالکریم درویش زاده ادامه می‌دهد: از زمان شروع سیلاب تاکنون به ۴۲۰ خانوار سیل زده بخش‌های بامدژ و خاور واقع در شمال اهواز خدمات رسانی و ۳۰ واگن‌های برای اسکان آنها اختصاص داده شده است.

وی تصریح می‌کند: در ایستگاه بامدژ با ۲۰ واگن به ۲۲۰ خانوار در بامدژ و با استقرار ده واگن در ایستگاه خاور تقریباً به ۲۰۰ خانوار خدمات رسانی کردیم.

درویش زاده اضافه می‌کند: کار آب رسانی، برق رسانی، ایجاد سرویس بهداشتی و حمام در بامدژ، کمک به ایاب و ذهاب و غذای گرم نیز توسط نیروهای راه آهن جنوب از جمله اقدامات انجام شده برای اهالی ایستگاه‌های بامدژ و خاور است.

وی درباره خسارت سیلاب به زیرساخت‌های خطوط ریلی جنوب می‌گوید: بر اثر آبگرفتگی و هجوم شدید آب، ۳۲۰ میلیارد ریال به خطوط ریلی خسارت وارد شده است.

مدیرکل راه آهن جنوب یادآور می‌شود: همه تیم‌های عملیاتی و فنی راه آهن جنوب در محور بامدژ به خاور از زمان بروز سیلاب مستقر شده‌اند و شبانه روز در حال تلاش برای برطرف کردن مشکل هستند.

وی ادامه می‌دهد: در منطقه بامدژ ما برای خدمات رسانی به مردم با توجه به اینکه روستا را به طور کامل آب گرفته است ساختمان‌های جانبی ایستگاه بامدژ و مسجد را در اختیار مردم گذاشتیم.

به گفته درویش زاده، موتور برق سیار نیز برای تأمین برق آنها فراهم و در حال حاضر به مردم خدمات رسانی می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به یک ماه است که خوزستان با سیلاب درگیر و مردم سیل زده با حداقل امکانات در تپه، اردوگاه و یا واگن‌های قطار زندگی می‌کنند.