حضور دانشجویان جهادگر بسیجی در مناطق سیل زده استان لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در این باره گفت: در این اردوی جهادی که به همت دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و بسیج دانشجویی برپا شده است؛ تعدادی از دانشجویان بسیجی با اعزام به استان لرستان، جهت یاری رساندن به مردم سیل زدهی شهر "معمولان" در این شهر حضور دارند.
مهدی نوروزی افزود: جهادگران که شامل دانشجویان رشتههای مهندسی عمران، مهندسی شهرسازی و سایر رشتهها هستند، با انجام عملیات لجن کشی و بازگشایی راهها سعی در یاری رساندن مردم سیل زده جهت بازگشت به خانههایشان دارند.
وی با تاکید بر تأمین هزینههای مالی این اردوی جهادی توسط دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، خاطرنشان کرد: این دانشگاه همچنین با اختصاص ادوات مکانیکی مانند باب کَت، خودروهای سواری و … سعی در کمک به بازسازی مناطق سیل زده داشته است.
مرحلهی اول این اردوی ۱۰ روزه از ۱۵ فروردین ماه آغاز شده و تا ۲۵ فروردین ادامه خواهد داشت؛ در مرحلهی دوم نیز تعدادی از دانشجویان به مناطق سیل زده اعزام خواهند شد.
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