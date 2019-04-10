به گزارش خبرگزاری مهر، پس از دستور وزیر ورزش و جوانان مبنی بر برگزاری برنامههای هفته جوان امسال با محوریت کمک به مناطق سیل زده و برنامهریزی معاونت امور جوانان در این خصوص، مقرر شد کل برنامههای هفته جوان امسال در جهت کمک و یاری همه جانبه مردم سیل زده کشور برگزار شود.
بر این اساس و طبق برنامهریزی صورت گرفته ۴ مدیرکل حوزه جوانان این وزارت از فردا به منظور دریافت اطلاعات و استعلام نیازها به استانهای سیل زده سفر میکنند تا بررسی دقیقی از شرایط موجود برای جمعآوری کمکها و اعزام نیروهای تشکلهای جوانان داشته باشند.
بر اساس این برنامه؛ اعظم کریمی مدیرکل برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان به استان فارس، امید محدث مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور جوانان به استان خوزستان، آل اسحاق مدیرکل دفتر طرحهای ملی و فراگیر جوانان به استان گلستان، سجاد سالک مدیرکل دفتر مشارکتهای اجتماعی و فعالیتهای داوطلبانه جوانان و داوود نوری مشاور برنامهریزی توسعه اجتماعی به استانهای لرستان، کرمانشاه و ایلام سفر خواهند کرد تا ضمن هماهنگی با مدیران کل ورزش و جوانان و مجمع سمنهای جوانان این استانها اقدامات و برنامهریزی های لازم را برای هر چه بهتر برگزار شدن برنامههای کمک به مردم سیل زده انجام دهند.
همچنین استانهای پشتیبان برای کمک به مردم سیل زده تقسیم بندی شده اند که بر اساس آن استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و فارس زیر مجموعه اعظم کریمی مدیرکل برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان استانهای بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، یزد، مرکزی و خوزستان زیر مجموعه امید محدث مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور جوانان استانهای خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، مازندران، گیلان، اردبیل و گلستان زیر مجموعه آل اسحاق مدیرکل دفتر طرحهای ملی و فراگیر جوانان و استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، کردستان، زنجان، قزوین، قم، البرز، همدان، لرستان، کرمانشاه و ایلام زیر مجموعه سجاد سالک مدیرکل مشارکتهای اجتماعی جوانان قرار گرفته اند که کارشناسان دفاتر مربوطه به استانهای پشتیبان سفر میکنند و با یکدیگر هماهنگ خواهند شد.
در آستانه هفته جوان انجام می شود
سفر مدیران حوزه جوانان به استانهای سیل زده و بررسی نیاز ها
چهار مدیرکل حوزه جوانان وزارت ورزش و جوانان از فردا با سفر به استانهای سیل زده به استقبال هفته جوان با محوریت کمک به استانهای سیل زده خواهند رفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، پس از دستور وزیر ورزش و جوانان مبنی بر برگزاری برنامههای هفته جوان امسال با محوریت کمک به مناطق سیل زده و برنامهریزی معاونت امور جوانان در این خصوص، مقرر شد کل برنامههای هفته جوان امسال در جهت کمک و یاری همه جانبه مردم سیل زده کشور برگزار شود.
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