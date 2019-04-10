به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن رفیعی پور بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر اظهار داشت: با توجه به ظرفیت خوبی که تنگستان در حوزه فرهنگ و هنر دارد، تلاش خواهیم کرد که در سال جاری اعتبارات خوبی به این بخش اختصاص دهیم.

وی تصریح کرد: تجهیز فرهنگ‌سرا و پلاتو، تکمیل مجتمع فرهنگی و هنری دلوار و احداث نگار خانه در سال جاری انجام و برگزاری جشنواره تئاتر طنز استانی با حمایت‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با همکاری شورای اسلامی و شهرداری اهرم در اردیبهشت ماه امسال به نحو مطلوبی انجام خواهد شد.

فرماندار تنگستان با تاکید بر تعامل هرچه بیشتر گروه‌های هنری در شهرستان گفت: هماهنگی، برنامه ریزی، نشست‌ها و همفکری گروه‌های هنری در شهرستان تنگستان که از جایگاه خاصی در استان برخوردار است می‌تواند موجب رشد و کثرت بیشتر هنرمندان در حوزه‌های مختلف شده و باعث افزایش بیشتر برنامه‌های خوب فرهنگی و این نیازمند تلاش بیشتر در این زمینه و ارتباط بیشتر با هنرمندان است.