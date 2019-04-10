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۲۱ فروردین ۱۳۹۸، ۱۹:۵۵

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

لایروبی رودخانه ها و مسیل های خراسان رضوی سرعت می گیرد

لایروبی رودخانه ها و مسیل های خراسان رضوی سرعت می گیرد

مشهد-مدیر عامل آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: لایروبی رودخانه ها و مسیل های خراسان رضوی با تخصیص اعتبارات جدید سرعت می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علایی چهارشنبه عصر در حاشیه بازدید از عملیات بازگشایی کال زرکش مشهد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما به دنبال شناسایی مسیل های خطرناک و بازگشایی آن هستیم و با کمک نهادها و دستگاه‌هایی همچون هلال احمر، راهداری، فرمانداران و همه دستگاه‌های اجرایی، رودخانه فاروق رومان در نیشابور و بقیه رودخانه‌های خطرناک استان به گونه‌ای مدیریت و بازگشایی شد که هیچ مشکلی طی روزهای اخیر به وجود نیامد.

وی افزود: در کلات، قوچان، مشهد، نیشابور، ارتفاعات طرقبه و شاندیز، سبزوار، بردسکن، خواف و تایباد خوشبختانه با کاری عملیاتی به لطف خدا هیچ آسیبی نداشتیم این در حالی است که طی سال‌های گذشته شاهد تلفات زیادی در این مناطق بودیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی ادامه داد: با نظر استاندار قرار شد اعتبارات برای لایروبی، بازگشایی و رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه‌های استان چند برابر شود و رودخانه‌های شاندیز و طرقبه نیز باید بازگشایی شود، چرا که این مسیر، مسیر گردشگری است و در صورت جاری شدن سیل همانند بمب ساعتی خواهد بود و این منطقه در برابر سیلاب به شدت آسیب پذیر است.

وی گفت: یکی از اقدامات پیش روی ما این است که رودخانه زشک از داخل روستای زشک عبور کند و دو طرف آن راه رفت و برگشت در نظر گرفته شود. این موضوع برای طرقبه و شاندیز هم وجود دارد. این اقدام بزرگی است که قرار شده در این زمینه از طرف استانداری به ما کمک شود.

علایی تصریح کرد: اولویت ما در شرایط فعلی بازگشایی حریم و بستر رودخانه‌های استان است و در روزهای گذشته کال خطرناک زرکش را به سرعت بازگشایی کردیم و تا کنون حدود ۷ کیلومتر بازگشایی شده و امروز نیز استاندار محترم از روند بازگشایی کال بازدید کردند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی بیان کرد: کال زرکش هر ساله بر اثر جاری شدن سیل تلفات داشت اما امسال این کال به همراه کشف رود، پاوا و سیاسک به گونه‌ای مدیریت و بازگشایی شد که هیچ مشکلی نداشتیم.
 

کد مطلب 4587538

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