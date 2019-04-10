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۲۱ فروردین ۱۳۹۸، ۲۱:۵۳

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان:

مشکل کمبود آب در شهرهای خوزستان وجود ندارد/آب شهر گوریه وصل شد

مشکل کمبود آب در شهرهای خوزستان وجود ندارد/آب شهر گوریه وصل شد

اهواز - مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: هیچ شهری در استان خوزستان مشکل کمبود آب ندارد.

صادق حقیقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هیچ شهری در استان خوزستان مشکل کمبود آب ندارد و فقط تأسیسات آبرسانی شهر گوریه از توابع شهرستان شوشتر در سیلاب روزهای گذشته زیر آب رفته بود که با تلاش شبانه روزی توانستیم امروز آب شهر گوریه را وصل کنیم.

وی افزود: تأمین آب شرب شهر گوریه از ابتدای بحران سیلاب توسط آب معدنی و تانکرهای آب تأمین شده بود و هیچ گونه مشکل کمبود آب در این شهر وجود نداشت.

مدیر عامل شرکت آبفای خوزستان بیان کرد: تانکرهای آبرسان در شهر گوریه مستقر خواهند بود و تمهیدات لازم برای هرگونه مشکل اتخاذ شده است و پرسنل آبفای خوزستان در آماده باش کامل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به شست و شوی خط انتقال آب شهروندان شهر گوریه به مدت ٢٤ ساعت از آب آشامیدنی که از طریق تانکرها و توزیع آب بسته بندی توزیع می‌شود، استفاده کنند.

کد مطلب 4587632

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