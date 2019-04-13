موانع رونق تولید در استان بوشهر مرتفع شود/ لزوم توسعه گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح شنبه در آئین افتتاح اقامتگاه بوم گردی عشایری ایل قشقایی در بوشکان دشتستان اظهار داشت: استان بوشهر ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه گردشگری دارد که باید از این ظرفیت‌ها استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه گردشگری تاکنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است، تصریح کرد: باید از ایده‌ها و خلاقیت‌ها در حوزه گردشگری به خوبی استقبال شود تا این صنعت اشتغال‌آفرین و درآمدزا به خوبی مورد توجه قرار گیرد.

استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت ایجاد و راه‌اندازی اقامت‌گاه‌های بوم‌گردی در استان بوشهر برای تقویت اشتغال بیان کرد: استان بوشهر باید در زمینه اماکن اقامتی تقویت شود تا گردشگران بیشتری به استان جذب شوند.

وی تاکید کرد: توسعه اقامتگاه‌های بوم گردی با هزینه‌ای پایین و بازگشت سرمایه در زمان کم زمینه اشتغال جوانان روستا را فراهم می‌کند که امروز شاهد یک نمونه از این اقامت‌گاه‌ها در استان هستیم.

گراوند تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال را به نام سال رونق تولید نامگذاری کرده‌اند و همه وظیفه دارند که زمینه رونق تولید را فراهم ساخته و حمایت لازم از بخش تولید صورت گیرد.

وی با بیان اینکه جوانان ایده‌پرداز نباید در پیچ و خم‌های اداری اسیر شوند، ادامه داد: برخی موانع بر سر سرمایه‌گذاری افراد باعث می‌شود تا دلسرد شوند و در مسیر سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال مانع ایجاد شود.