محمدعلی پور مختار در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات مجلس برای مقابله با تحریم‌ها، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی قطعاً در این عرصه نقش بسیار مهمی دارد و باید قانونگذاری کرده و دولت و قوه قضائیه را مکلف کند تا اقدامات متقابلی علیه کشورهایی که ایران را مورد تحریم قرار می‌دهند، انجام دهند.

وی ادامه داد: همچنین لازم است اقداماتی برای دور زدن تحریم‌ها در دستور کار قرار گیرد که برای محقق شدن این مسئله هم مجلس باید مجوزهایی را صادر کند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به اینکه متأسفانه چندی پیش مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه مقابله با تحریم‌ها مخالفت کرد، متذکر شد: بر این اساس ما به دنبال تشکیل فراکسیون مقابله با تحریم‌ها در مجلس هستیم چرا که معتقدیم تحریم‌ها همه جانبه است و نمی‌توان آن را صرفاً در یک کمیسیون خاص مورد بررسی قرار داد.

پور مختار با اشاره به اینکه ذیل فراکسیون مقابله با تحریم‌ها حدود ۱۸ مأموریت تعریف شده است، افزود: یکی از مهمترین مأموریت‌های عنوان شده در این طرح آن است که میان کشورمان با دیگر کشورهای تحریم شده از سوی آمریکا که حدود ۲۵ کشور هستند، ارتباطات ویژه‌ای برقرار شود تا از طریق تقویت این ارتباطات، یک قطب بزرگ اقتصادی و سیاسی علیه آمریکا و کشورهای همراهش تشکیل شود و همه این کشورها از تحریم‌ها عبور کنند.

وی خاطرنشان کرد: طرح تشکیل کمیسیون ویژه مقابله با تحریم‌ها فعلاً ۲۰ امضا دارد که باید به ۵۰ امضا برسد تا آن را جهت بررسی در صحن علنی به هیئت رئیسه مجلس ارائه دهیم.