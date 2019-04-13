حمایت دموکرات ها از «الهان عمر» در برابر ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا به خاطر اظهارنظرهای خود در باره «الهان عمر» نماینده مسلمان زن کنگره آمریکا تحت انتقاد قرار گرفته است.

دموکرات‌ها، ترامپ را به تحریک به خشونت علیه خانم عمر، یکی از دو نماینده زن مسلمان کنگره متهم کرده‌اند.

ترامپ در توئیتر خود ویدئویی را بازنشر کرده که حاوی سخنان الهان عمر درباره حملات ۱۱ سپتامبر با تصاویر مرکز تجارت جهانی است و روی آن عبارت «ما هرگز فراموش نخواهیم کرد» افزوده شده است.

منتقدان الهان عمر از سخنان این نماینده درباره حملات یازده سپتامبر که گفته بود «برخی افراد دست به کاری زدند» به شدت انتقاد کرده‌اند اما حامیان این نماینده کنگره می‌گویند سخنان او بد برداشت شده است.

سناتور «برنی ساندرز» که برای انتخابات ۲۰۲۰ نامزد شده، ترامپ را به حملات خطرناک و منزجرکننده علیه الهان عمر متهم کرده است.

سناتور «الیزابت وارن» هم از حملات ترامپ به خانم عمر انتقاد کرده است.

«الکساندریا اکاسیو کورتز» دیگر نماینده جدید کنگره آمریکا هم حملات ترامپ به الهان عمر را خطرناک خوانده است.

الهان عمر، نماینده مینه‌سوتا است. او و «رشیده طلیب» نماینده میشیگان، دو نماینده زن مسلمان در کنگره آمریکا هستند.