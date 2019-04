به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر، از مجموع آثار ایرانی و خارجی رسیده به دبیرخانه سی و هفتمین دوره از جشنواره جهانی فیلم فجر، ۱۵ فیلم برای حضور در بخش جلوه‌گاه شرق این رویداد انتخاب شده است.

فیلم‌های «بی‌حسی موضعی» (Numbness) ساخته حسین مهکام، مستند «جای خالی دوست» (Without my friend) ساخته محمدعلی طالبی، «۲۳ نفر» (۲۳ People) ساخته مهدی جعفری، «مهمانخانه ماه نو» (Hotel New Moon) ساخته تاکه‌فومی تسوتسویی محصول مشترک ایران و ژاپن، «امینه» (Amina) ساخته أیمن زیدان، «بازگشت به خانه» (Coming home) ساخته داریا شوماکووا، «عبور از مرز» (Crossing the Border) ساخته هو مِنگ، «تقاطع» (Crossroads) ساخته نام رُن، «چاه» (Deep Well) ساخته ژانابک ژتیروف، «شکیبایی» (Fortitude) ساخته رشید مالکوف، «تپه‌های بی‌نام» (Hills without Names ) ساخته هلال بایداروف، «شکستن همزمان بیست استخوان» (Rona, Azim’s Mother ) ساخته جمشید محمودی از افغانستان، «پیچ‌گوشتی» (Screwdriver) ساخته بسام جرباوی، «اعلان» (The Announcement) ساخته محمود فاضل جوشکون، «آهنگ درخت» (The Song of The Tree) ساخته آیبک داییربکوف آثاری هستند که در بخش «جلوه‌گاه شرق» سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر حضور دارند.

فیلم‌های خارجی این بخش شامل «امینه» ساخته أیمن زیدان از سوریه در سال ۲۰۱۸، «بازگشت به خانه» ساخته داریا شوماکووا محصول مشترک روسیه و ارمنستان در سال ۲۰۱۹، «عبور از مرز» ساخته هو مِنگ محصول سال ۲۰۱۸ چین، «تقاطع» ساخته نام رُن ساخته سال ۲۰۱۸ مالزی، «چاه» ساخته ژانابک ژتیروف در سال ۲۰۱۸ قزاقستان، «شکیبایی» ساخته رشید مالکوف در سال ۲۰۱۸ از ازبکستان، «تپه‌های بی‌نام» ساخته هلال بایداروف از کشور آذربایجان در سال ۲۰۱۸، «شکستن همزمان بیست استخوان» ساخته جمشید محمودی از افغانستان در سال ۲۰۱۸، «پیچ‌گوشتی» ساخته بسام جرباوی محصول مشترک فلسطین، آمریکا و قطر در سال ۲۰۱۸، «اعلان» ساخته محمود فاضل جوشکون محصول مشترک ترکیه و بلغارستان در سال ۲۰۱۸، «آهنگ درخت» ساخته آیبک داییربکوف محصول مشترک قرقیزستان و روسیه در سال ۲۰۱۸ است.

سی‌وهفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر از ۱۸ تا ۲۶ آوریل ۲۰۱۹ (۲۹ فروردین تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸) به دبیری رضا میرکریمی در تهران برگزار می‌شود.