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۲۶ فروردین ۱۳۹۸، ۱۳:۴۸

رقابت‌های تور آسیایی سامیلا؛

تیم «ب» والیبال ساحلی ایران به نیمه نهایی رسید

تیم «ب» والیبال ساحلی ایران به نیمه نهایی رسید

تیم ملی والیبال ساحلی «الف» ایران با شکست در برابر چین از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ساحلی ایران «الف» (بهمن سالمی، آرش وکیلی) از ساعت ۱۱:۳۰ امروز دوشنبه در مرحله یک چهارم نهایی تور آسیایی سامیلا به مصاف نماینده چین رفت، که در پایان ملی پوشان ایران «الف» با نتیجه ۲ بر صفر بازی را واگذار کردند.

تیم چین در دو ست متوالی با امتیازهای ۲۱ بر ۱۷ و ۲۱ بر ۱۸ مقابل ساحلی بازان ایران به پیروزی دست یافت. تیم «الف» والیبال ساحلی کشورمان با این شکست از صعود به مرحله نیمه نهایی تور آسیایی سامیلا بازماند. تیم ملی والیبال ساحلی ایران «ب» (رحمان رئوفی، عبدالحامد میرزاعلی) از ساعت ۱۱:۳۰ امروز دوشنبه در مرحله یک چهارم نهایی تور آسیایی سامیلا با تیم استرالیا رقابت کرد که در خاتمه با نتیجه دو بر صفر بر حریف خود غلبه کرد.

ساحلی بازان ایران در دو ست پیاپی با امتیازهای ۲۱ بر ۱۹ و ۲۱ بر ۱۸ حریف خود را شکست داد. ساحلی بازان تیم ملی ایران «ب» در مرحله نیمه نهایی با نماینده چین رقابت خواهد کرد.

کد مطلب 4591566

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