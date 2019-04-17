انتشار هشت عنوان کتاب برای شهیدان مدافع حرم ارتش

مدیر انتشارات سوره سبز به خبرنگار مهر گفت: هشت عنوان کتاب ویژه شهیدان مدافع حرم ارتش جمهوری اسلامی ایران در مجموعه «روایت عشق» منتشر شده است که در نمایشگاه بینالمللی کتاب سال ۱۳۹۸ عرضه خواهند شد.
محسن صادقنیا یادآور شد: جنایتهایی که در عراق و سوریه توسط گروههای تکفیری انجام شد و تصاویرش در پایگاههای اینترنتی توسط خودشان انتشار یافت، مشابه همان صحنهها و جنایتهایی است که در کشورمان توسط منافقین رخ داد اما به شکست انجامید.
به گفته وی، خدمات بینظیر مدافعان حرم؛ از جمله ایجاد جبهه مشترک شیعه و سنی علیه داعش، برگرفته از فرهنگ هشت سال دفاع همهجانبه از این آب و خاک در جنگ تحمیلیِ عراق علیه ایران است که با اخلاق و گرایشهای ایرانی اسلامی شکل گرفت و مایه عزت، استقلال، امنیت و صلابت برای مردم و مسئولان در همه ردههاست.
مدیر انتشارات سوره سبز با اشاره به اینکه برخی افراد به دلیل نوعِ نگاهی که تاکنون به موضوع مدافعان حرم و حریمی که برای آن تعریف شده است، تمایلی برای ورود به این موضوع نداشتهاند، گفت: اما معتقدم مردان و زنانی در داستان مدافعان حرم دیده میشوند که جنسشان با اکثریت متفاوت است و عملشان را با معیارهای دنیوی نمیتوان محک زد و فقط خداوند از عمق روح و عظمت وجودشان آگاه است.
وی درباره آثار منتشر شده سوره سبز ویژه شهیدان مدافع حرم توضیح داد: هر یک از این آثار درباره یک شهید مدافع حرم ارتش جمهوری اسلامی ایران است که تمام دانش و تجربههایی که در طول عمرشان آموختند را با وجود تمام علایق دنیویشان در طبق اخلاص گذاشتند و برای دفاع از حریم اسلام، اهل بیت (ع) و انسانیت به نبرد پرداختند.
صادقنیا یادآور شد: در دیداری که خانواده شهیدان مدافع حرم ارتش با مقام معظم رهبری داشتهاند، ایشان تقریظی برای این آثار نگاشتهاند. قرار است در آئین رونمایی این هشت عنوان کتاب که نیمه نخست سال جاری (۱۳۹۸) برگزار خواهد شد، متن این تقریظ به صورت ویژه رونمایی شود.
به گفته وی این آثار طی دو سال بر اساس خاطرات شهیدان و در قالب داستانی با عنوانهای «مأموریت مخصوص»، «سفیر ثامن»، «کاری میکنم که به من افتخار کنید»، «شیر زیتان»، «تکاور»،» سرباز مادرزاد»، «حاجت روا» و «ببر بلندیهای جولان» و برای شهیدان محسن قوطاسلو، سید مهدی جودی ثانی، مجتبی یداللهی منفرد، مجتبی ذوالفقار نسب، صادق شیبک، حسین همتی، مرتضی زرهرن و محمد مرادی نوشته شدهاند.
