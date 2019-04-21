مازیار میری کارگردان سینما و مدیر بخش دارالفنون سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این بخش گفت: امسال به دلیل شرایط مالی تصمیم گرفتیم تعداد شاگردهای دارالفنون را کاهش دهیم یعنی در حالی که در سالهای گذشته ۱۱۰ دانشجو داشتیم امسال تعداد آنها به ۶۰ دانشجو تقلیل پیدا کرده است.
وی افزود: به این ترتیب سی دانشجوی ایرانی و سی دانشجوی خارجی در بخش دارالفنون حضور دارند و درواقع تعداد کشورهای حاضر در این بخش کمتر شده است. با این وجود دانشجویانی از ۲۱ کشور در بخش دارالفنون حضور دارند.
اولویتهای جذب دانشجو در دارالفنون
میری ادامه داد: ساز و کار این بخش هم به این گونه است که ابتدا گروهی آثاری را که این دانشجویان ساختهاند، بررسی و از میان آنها بهترینها را انتخاب میکنند چراکه ملاک ما این است که شاگردهای بهتری وارد دارالفنون شوند. از میان ایرانیها هم سعی ما این است که بتوانیم دانشجویانی از شهرستانها داشته باشیم چون در آنجا چنین شرایطی وجود ندارد و بچههای تهران از امکانات بیشتری برخوردار هستند. از همین رو دوست داشتیم این افراد هم با این اتفاق همراه شوند و بتوانیم کارگاههای خوبی را برگزار کنیم.
وی با اشاره به حضور نمایندگان کشورهای مختلف در این بخش توضیح داد: ما دانشجویانی از اروپا، آسیا، شمال آفریقا و… داشتهایم. ضمن اینکه میدانیم به دلیل تحریمهای اعمال شده بر ایران، حتماً برخی از آنها ترسهایی برای ورود به ایران داشتهاند اما حضور دانشجویانی از کشورهایی مانند ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، هلند، لهستان و… به ما نشان داد سینما مهمتر از این مسائل است به طوری که آنها با ورود به ایران متوجه میشوند، ایران مانند آنچه که آنها شنیدهاند، نیست.
دارالفنون جهانی شده است
میری افزود: از سوی دیگر برایشان مهم است که در سینمای ایران حضور داشته باشند و از این کلاسها لذت ببرند. این را هم باید عنوان کنم که دارالفنون بعد از چهار سال جای خود را در مجامع جهانی باز کرده است.
وی تاکید کرد: طبق بررسیهای اجمالیای که کردهایم متوجه شدهایم بیش از ۱۰ هنرجوی دارالفنون چه از ایران و چه خارج از ایران، فیلمساز حرفهای شدهاند. یکی از این هنرجویان از کشور استونی است که امسال فیلمش در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر هم حضور دارد و خودش دائماً اعلام میکند که «من سینما را از ایران و در دارالفنون به طول کامل یاد گرفتم».
این کارگردان ادامه داد: به هر حال این شکل برگزاری دوره دارالفنون، خارجیها را علاقهمند میکند که بیایند و سینما را فارغ از همه اتفاقات سیاسی و تحریمهای نابجایی که روی ایران اعمال شدهاست، درک کنند و ببینند.
انتقال تجربیات دانشجویان قدیم و جدید
میری ضمن بیان این مطلب که قبل از آغاز این دوره دارالفنون از دانشجویانی که سالهای قبل در دارالفنون حضور داشتند و سال گذشته فیلمهای بلند در سینمای ایران ساختند، دعوت و جلسهای با حضور آنها برگزار کردیم، اظهار کرد: ما از آنها خواستیم تا در جلسهای با دانشجویان جدید صحبت کنند و تجربیات خود را به آنها انتقال دهند در واقع بگویند که مطالبی را خواندهاند، چه دیدهاند و دانشجویان جدید چه کاری انجام دهند تا قدمهای بعدی را مثل آنها بردارند.
وی ادامه داد: برای من اتفاق بسیار درخشانی بود که متوجه شدم ۸ نفر از ایرانیهایی که در دوره قبلی دارالفنون حضور داشتند، وارد سینمای حرفهای شدهاند البته از کشورهای مختلف هم، چنین دانشجویانی بودند که موفق شدهاند؛ برای مثال در ایران پدرام پورامیری و حسین امیری دوماری سازندگان فیلم «جاندار»، محمد داوودی فیلمنامهنویس «قصر شیرین»، رضا زهتابچیان کارگردان «دیدن این فیلم جرم است»، امیر داسارگر کارگردان، برادران ارگ و … از دانشجویان دارالفنون بودهاند و خوشحالم که ظرف دو سه روز آینده دیداری با دانشجویان جدید خواهند داشت.
کارگردان «سارا و آیدا» با تاکید بر اینکه خوشحال است که دارالفنون در حال پیمودن مسیر خود است و جایش را در مجامع آموزشی جهانی باز کرده است، توضیح داد: خارجیها به نوعی به دارالفنون اعتماد دارند و تقاضا میکنند که بتوانند در این کلاسها حضور پیدا کنند به طوری که خودشان استعدادهای فیلمسازیشان را به ما معرفی میکنند. برای مثال ما امسال ۸۴ تقاضا از مجامع مختلف برای حضور در دارالفنون داشتیم حتی یکی از دلایل کاستن دانشجویان این بود که نمیتوانستیم پاسخگوی همه آنها باشیم و تنها پذیرای دانشجویانی از ۲۱ کشور شدیم.
دانشجویانی که سفیر ایران میشوند
مدیر بخش دارالفنون درباره ارائه تسهیلات به دانشجویان عنوان کرد: اگر به دورههای قبل نگاه کنیم و آن دورهها را با امسال مقایسه کنیم متوجه میشویم که امسال تنها هزینه بسیار کمی از بلیت هواپیمای این دانشجویان را تقبل کردهایم البته آنها در هتلی مهمان ما هستند و همه آنها در آن هتل حضور دارند چراکه اصلاً لازمه این کلاسها این است که این دانشجویان یک هفته در کنار هم باشند و ضمن زندگی کردن با هم در این یک هفته، موارد آموزشی خود را مرور کنند، با فرهنگهای مختلف هم آشنا شوند، با یکدیگر گفتگو کنند و از یکدیگر یاد بگیرند.
میری افزود: از سوی دیگر در طول این یک هفته دانشجویان ایرانی آنها را با فضا و سینماهای ایران آشنا میکنند و مطمئنم که این افراد میتوانند سفیران خوبی برای ایران باشند. باید بگویم سال گذشته وقتی دوستان من به فستیوالهای مختلف میرفتند، متوجه میشدند بسیاری از کسانی که در آن فستیوالها کار میکنند از بچههای دارالفنون هستند که این امر، اتفاق بسیار خوبی برای ماست.
میری در پایان اظهار کرد: ما به دانشجوی برتر دارالفنون کمک میکنیم تا فیلم خود را بسازد به این صورت که ما از ماهها قبل ۲ موضوع را برای بچههای انتخاب شده فرستادیم و آنها روی آن ۲ موضوع که خانواده و مهاجرت بود، فکر کردند و با ایدههایی پا به دارالفنون گذاشتند، آنها حالا این ایدهها را تبدیل به طرحهایی کردهاند.
وی افزود: این دانشجویان در ۲ روزی که با استادان دارالفنون به نام نغمه ثمینی و مهران کاشانی، کلاس داشتند این طرحها را پختهتر کردند و این استادان به ما میگویند ۳ نفر برتر هر کلاس چه کسانی بودهاند. بعد یک داور دیگر آثار آن افراد را بررسی و با آنها گفتگو میکند و ما به برترین آنها در هنگام ساخت فیلمش کمک نقدی میکنیم تا بتواند فیلمش را بسازد.
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