آمادگی مردم غزه برای برگزاری پنجاه و پنجمین تظاهرات بزرگ بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، امروز پنجاه و پنجمین تظاهرات بزرگ بازگشت در نوار مرزی باریکه غزه برگزار خواهد شد و ساکنان غزه در حال آماده شدن برای تظاهرات و رویارویی دیگری با اشغالگران صهیونیست هستند.

هیئت عالی ملی برگزاری تظاهرات بازگشت و شکستن محاصره طی فراخوانی عموم فلسطینیان را به شرکت در تظاهرات امروز تحت عنوان جمعه «روز اسیر فلسطینی» دعوت کرده است.

این هیئت تاکید کرد که تظاهرات بازگشت تا تحقق تمامی اهدافش از جمله شکستن محاصره و به شکست کشاندن معامله قرن ادامه دارد.

هیئت مذکور بیان کرد که ملت فلسطین به حق مسلم خود در قدس شریف پایتخت کشور فلسطین و دیگر حقوق غیرقابل تصرف خود از جمله حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل فلسطین پایبند است. تظاهرات امروز پس از اقامه نماز عصر آغاز خواهد شد.

لازم به ذکر است که این تظاهرات از ۳۰ مارس سال گذشته آغاز شده و از آن زمان تا به امروز ۲۷۲ فلسطینی در نوار غزه به شهادت رسیدند که بیشتر آن‌ها در جریان تظاهرات بزرگ بازگشت شهید شده اند و بیش از ۳۰ هزار نفر دیگر نیز زخمی شدند که حال صدها نفر از آن‌ها وخیم است و هر لحظه احتمال شهادتشان وجود دارد.