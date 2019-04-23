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۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۴۱

رئیس پلیس آگاهی بوشهر:

اعضای باند ۵ نفره سارقان غیربومی طلاجات منزل در دیلم دستگیر شدند

اعضای باند ۵ نفره سارقان غیربومی طلاجات منزل در دیلم دستگیر شدند

بوشهر - رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان بوشهر گفت: اعضای باند پنج نفره سارقان طلاجات منزل در شهرستان دیلم استان بوشهر دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری سارقان طلاجات منزل خبر داد و اظهار داشت: اعضای یک باند که به صورت حرفه‌ای اقدام به سرقت طلاجات می‌کردند دستگیر شدند.

وی خاطرنشان کرد: به منظور شناسایی و دستگیری اعضای این باند حرفه‌ای سرقت طلاجات منزل اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس انجام شد و این موضوع با جدیت در دستور کار پلیس قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان بوشهر بیان کرد: کاراگاهان پلیس شب گذشته به یک دستگاه خودرو در یکی از خیابان‌های شهر بوشهر مشکوک شدند و پس از بررسی و استعلامات لازم بامداد امروز این خودرو در شهر دیلم به همراه پنج سرنشین متوقف شد.

سرهنگ سهرابی اضافه کرد: افراد دستگیر شده همگی غیر بومی هستند که با استفاده از پلاک سرقتی اقدام به سرقت طلاجات منزل می‌کردند و مقادیری طلای مسروقه نیز از خودرو آنها کشف شد.

وی با بیان اینکه تحقیقات تکمیلی از این سارقان ادامه دارد، اظهار داشت: برابر بررسی‌های انجام شده یکی از دلایل افزایش سرقت طلاجات منزل به وسیله سارقان غیر بومی کم‌توجهی شهروندان به توصیه‌های ایمنی و نگهداری طلاجات در منزل و رها کردن منزل بدون حفاظ و نگهبان است.

رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر تصریح کرد: شهروندان طلاجات خود را به صندوق امانات بانک بسپارند یا در منزل در محلی مطمئن نگه دارند و هیچ‌گاه منزل را خالی از سکنه رها نکنند.

کد مطلب 4597952

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