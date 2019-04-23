اعضای باند ۵ نفره سارقان غیربومی طلاجات منزل در دیلم دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری سارقان طلاجات منزل خبر داد و اظهار داشت: اعضای یک باند که به صورت حرفهای اقدام به سرقت طلاجات میکردند دستگیر شدند.
وی خاطرنشان کرد: به منظور شناسایی و دستگیری اعضای این باند حرفهای سرقت طلاجات منزل اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس انجام شد و این موضوع با جدیت در دستور کار پلیس قرار گرفت.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان بوشهر بیان کرد: کاراگاهان پلیس شب گذشته به یک دستگاه خودرو در یکی از خیابانهای شهر بوشهر مشکوک شدند و پس از بررسی و استعلامات لازم بامداد امروز این خودرو در شهر دیلم به همراه پنج سرنشین متوقف شد.
سرهنگ سهرابی اضافه کرد: افراد دستگیر شده همگی غیر بومی هستند که با استفاده از پلاک سرقتی اقدام به سرقت طلاجات منزل میکردند و مقادیری طلای مسروقه نیز از خودرو آنها کشف شد.
وی با بیان اینکه تحقیقات تکمیلی از این سارقان ادامه دارد، اظهار داشت: برابر بررسیهای انجام شده یکی از دلایل افزایش سرقت طلاجات منزل به وسیله سارقان غیر بومی کمتوجهی شهروندان به توصیههای ایمنی و نگهداری طلاجات در منزل و رها کردن منزل بدون حفاظ و نگهبان است.
رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر تصریح کرد: شهروندان طلاجات خود را به صندوق امانات بانک بسپارند یا در منزل در محلی مطمئن نگه دارند و هیچگاه منزل را خالی از سکنه رها نکنند.
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