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۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۲۷

همزمان با گشایش نمایشگاه کتاب صورت گرفت

اعلام برنامه دیدار با اهالی قلم در غرفه نشر چشمه

اعلام برنامه دیدار با اهالی قلم در غرفه نشر چشمه

برنامه دیدار مخاطبان با نویسندگان و مترجمان آثار در غرفه نشر چشمه در نمایشگاه کتاب تهران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه دیدار مخاطبان با اهالی قلم و نویسندگان آثار در غرفه نشر چشمه در سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اعلام و منتشر شد.

طبق برنامه اعلام‌شده، دیدارهای روز پنجشنبه ۵ اردیبهشت به این‌ترتیب است: ساعت ۱۱ تا ۱۲: مرتضی برزگر، ساعت ۱ تا ۲: احمد پوری، ساعت ۳ تا ۴: سیامک گلشیری و ساعت ۵ تا ۶: زهرا عبدی.

دیدارهای روز جمعه ۶ اردیبهشت هم به این‌ترتیب هستند: ساعت ۱۱ تا ۱۲: عطیه عطارزاده، ساعت ۳ تا ۴: گروس عبدالملکیان و ساعت ۵ تا ۶: رسول رخشا.

روز شنبه ۷ اردیبهشت، برنامه دیدار با اهالی قلم در غرفه این ناشر، به این ترتیب است: ساعت ۱ تا ۲: رضا جولایی، ساعت ۳ تا ۴: ناهید طباطبایی و ساعت ۵ تا ۶: مصطفی انصافی.

یکشنبه ۸ اردیبهشت نیز مخاطبان می‌توانند در این ساعات با این نویسندگان دیدار کنند: ساعت ۱۱ تا ۱۲: مهسا ملک‌مرزبان، ساعت ۱ تا ۲: امیرمهدی حقیقت، ساعت ۳ تا ۴: مهدی نوید و طهورا آیتی و ساعت ۵ تا ۶: پیمان خاکسار.

ساعت ۱۱ تا ۱۲: مهدی یزدانی‌خرم، ساعت ۱ تا ۲: مریم حسینیان، ساعت ۳ تا ۴: فرشته نوبخت و ساعت ۵ تا ۶: سلمان امین هم برنامه دیدارهای روز دوشنبه ۹ اردیبهشت هستند.

روز سه‌شنبه ۱۰ اردیبهشت برنامه دیدارهای غرفه چشمه به این‌ترتیب تنظیم شده‌اند: ساعت ۱۱ تا ۱۲: سعید عقیقی، ساعت ۱ تا ۲: شیوا مقانلو، ساعت ۳ تا ۴: صفی یزدانیان و ساعت ۵ تا ۶: محسن آزرم.

برنامه دیدار باقی روزها نیز به ترتیب زیر هستند:

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت: ساعت ۱۱ تا ۱۲: بلقیس سلیمانی، ساعت ۱ تا ۲: نسیم مرعشی، ساعت ۳ تا ۴: علی‌اکبر حیدری و ساعت ۵ تا ۶: مصطفی مستور

پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت: ساعت ۱۱ تا ۱۲: حسن صادقی‌پناه، ساعت ۳ تا ۴: کاظم واعظ‌زاده و ساعت ۵ تا ۶: لیلی گلستان.

جمعه ۱۳ اردیبهشت: ساعت ۱۱ تا ۱۲، ابراهیم رها، ساعت ۱ تا ۲: آیدین سیار سریع، ساعت ۳ تا ۴: حسین یعقوبی، ساعت ۵ تا ۶: محمود رضایی و ساعت ۴ تا ۵: امین تویسرکانی

کد مطلب 4598085

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