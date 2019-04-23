اعلام برنامه دیدار با اهالی قلم در غرفه نشر چشمه

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه دیدار مخاطبان با اهالی قلم و نویسندگان آثار در غرفه نشر چشمه در سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اعلام و منتشر شد.

طبق برنامه اعلام‌شده، دیدارهای روز پنجشنبه ۵ اردیبهشت به این‌ترتیب است: ساعت ۱۱ تا ۱۲: مرتضی برزگر، ساعت ۱ تا ۲: احمد پوری، ساعت ۳ تا ۴: سیامک گلشیری و ساعت ۵ تا ۶: زهرا عبدی.

دیدارهای روز جمعه ۶ اردیبهشت هم به این‌ترتیب هستند: ساعت ۱۱ تا ۱۲: عطیه عطارزاده، ساعت ۳ تا ۴: گروس عبدالملکیان و ساعت ۵ تا ۶: رسول رخشا.

روز شنبه ۷ اردیبهشت، برنامه دیدار با اهالی قلم در غرفه این ناشر، به این ترتیب است: ساعت ۱ تا ۲: رضا جولایی، ساعت ۳ تا ۴: ناهید طباطبایی و ساعت ۵ تا ۶: مصطفی انصافی.

یکشنبه ۸ اردیبهشت نیز مخاطبان می‌توانند در این ساعات با این نویسندگان دیدار کنند: ساعت ۱۱ تا ۱۲: مهسا ملک‌مرزبان، ساعت ۱ تا ۲: امیرمهدی حقیقت، ساعت ۳ تا ۴: مهدی نوید و طهورا آیتی و ساعت ۵ تا ۶: پیمان خاکسار.

ساعت ۱۱ تا ۱۲: مهدی یزدانی‌خرم، ساعت ۱ تا ۲: مریم حسینیان، ساعت ۳ تا ۴: فرشته نوبخت و ساعت ۵ تا ۶: سلمان امین هم برنامه دیدارهای روز دوشنبه ۹ اردیبهشت هستند.

روز سه‌شنبه ۱۰ اردیبهشت برنامه دیدارهای غرفه چشمه به این‌ترتیب تنظیم شده‌اند: ساعت ۱۱ تا ۱۲: سعید عقیقی، ساعت ۱ تا ۲: شیوا مقانلو، ساعت ۳ تا ۴: صفی یزدانیان و ساعت ۵ تا ۶: محسن آزرم.

برنامه دیدار باقی روزها نیز به ترتیب زیر هستند:

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت: ساعت ۱۱ تا ۱۲: بلقیس سلیمانی، ساعت ۱ تا ۲: نسیم مرعشی، ساعت ۳ تا ۴: علی‌اکبر حیدری و ساعت ۵ تا ۶: مصطفی مستور

پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت: ساعت ۱۱ تا ۱۲: حسن صادقی‌پناه، ساعت ۳ تا ۴: کاظم واعظ‌زاده و ساعت ۵ تا ۶: لیلی گلستان.

جمعه ۱۳ اردیبهشت: ساعت ۱۱ تا ۱۲، ابراهیم رها، ساعت ۱ تا ۲: آیدین سیار سریع، ساعت ۳ تا ۴: حسین یعقوبی، ساعت ۵ تا ۶: محمود رضایی و ساعت ۴ تا ۵: امین تویسرکانی